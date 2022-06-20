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【新冠肺炎】港府向清潔工及物管人員等派防疫物資　涉共600萬份快測包及KN95口罩

社會 20:02 2022/06/20

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港府向住宅大廈的前線清潔員工、物管業人員以及廢物處理和回收相關行業人員，派發快測包和KN95口罩。（資料圖片）

本港疫情持續，環境保護署今（20日）宣布，向住宅大廈的前線清潔員工、物管業人員以及廢物處理和回收相關行業人員，派發共300萬份快速抗原測試包和300萬個KN95口罩。

環保署說，非常感謝香港物業管理公司協會、香港物業服務公司協會和香港物業服務聯盟的協助，向住宅大廈的前線清潔員工和物管業人員派發約250萬份快速抗原測試包和250萬個KN95口罩，受惠的前線人員估計約188,000人。

另外，政府亦向廢物處理和回收相關行業人員，包括堆填區及廢物轉運站承辦商的員工、回收業從業員、轉廢為材及轉廢為能設施的前線員工等，派發約50萬份快速抗原測試包和約50萬個KN95口罩，預計約13,000名前線員工受惠。

環保署發言人說，相關行業人員一直盡心盡力為市民服務，目前疫情反覆，各前線員工更要提高防疫警覺性，會全力支援前線員工的檢測和防疫設備。

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責任編輯：黃悅晴

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