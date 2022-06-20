【新班子】大律師公會：期待緊密合作　律師會：冀一同提高公眾法治的認識

▲ 大律師公會就中央委任前大律師公會林定國主席為律政司司長表示歡迎。（資料圖片）

候任特首李家超日前公布新班子名單，大律師公會就中央委任前大律師公會林定國主席為律政司司長表示歡迎。律師會亦發聲明祝賀林定國及張國鈞分別獲中央任命為律政司司長和律政司副司長。

大律師公會指，林定國於 2017 年出任公會主席，並於過去多年屢獲委任為高等法院暫委法官。公會對他捍衛法治及司法獨立充滿信心，期待與他一同推廣香港成為國際法律及爭議解決服務中心，以及就香港的法治及司法事宜緊密合作。

律師會會長陳澤銘表示，支持林定國及張國鈞對維護香港法治和司法作出的承擔。 香港律師會期待與他們合作，一起推動香港成為國際法律及爭議解決服務中心，以及提高公眾對法治、《基本法》和「一國兩制」的認識。

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責任編輯：陳葆琳