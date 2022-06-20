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【逆市開張】黃婉曼籲政府出手幫餐飲業　何國鉦盼助年輕人圓夢

休閒消費 21:37 2022/06/20

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林澄光、黃婉曼及時裝設計師何國鉦（Dorian） 擔任剪綵嘉賓。

「財記辣蟹」行政總廚羅熾明接手「越華會」位於銅鑼灣駱克道舊址及原班手足，開辦首間旗艦店「財記辣蟹私房菜」今日正式開張。

活動並請來少年食神林澄光（Michael）、黃婉曼及著名時裝設計師何國鉦（Dorian） 擔任剪綵嘉賓，他們手拎大隻靚蟹拍照，黃婉曼被一隻活躍大蟹用蟹鉗鉗住條裙，陸智夫國術總會更到場醒獅助興，現場氣氛熱鬧。

餐廳因難捱租金而結業的黃婉曼坦言，疫情下餐飲業相當難捱，曾是「越華會」捧場客的她對對方結業感可惜，「財記辣蟹」能接手班底繼續營運，有情有義，亦能保留原有味道，同時她希望政府能推出有效政策助餐飲業度過難關。對於她會再做老闆？她說：「我未有勇氣再做老闆，現在多了時間陪子女，會籌備出一本育兒親子書。」

黃婉曼坦言，疫情下餐飲業相當難捱。

何國鉦最愛吃辣蟹，他笑言等好友陳法蓉回港，定必相約飯聚，「我以前係越華會常客，不過疫情後都冇去過，好彩有財記老闆呢啲有心人出錢出力，接收班舊夥記，我身邊好多好朋友都鐘意食辣蟹，之前陳法蓉返內地工作前，我都整辣椒醬俾佢守門口，等佢回港要再過來開飯。」

說到近況，Dorian 表示疫情下香港經濟好差，因而出手籌辦時裝設計比賽兼拍真人騷，第二季亦將會開展，繼續培育新人，「依家真人騷大行其道，所以我哋時裝界都唔執輸，希望可以運用自己嘅經驗幫助年輕設計師入行，疫情下創一番事業。」

「財記辣蟹」繼續營運。

此外，向來識飲識食的少年食神林澄光Michael表示，最近忙為無綫拍攝節目，擁多間餐廳的他最近亦有新動作！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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