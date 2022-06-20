【強制檢測】24處指明地點納強檢 涉觀塘順利紀律部隊宿舍1座及長沙灣多廈等【附名單】
社會 22:23 2022/06/20
政府今晚（20日）公布將24處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月21日或22日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看【下一頁】：
有關指明地點（6月14日至6月20日期間曾身處超過兩小時）：
- 鴨脷洲海怡半島海逸閣
- 大埔太和邨亨和樓
- 天水圍慧景軒 1 座
- 長沙灣凱樂苑凱曈閣
- 天水圍天祐苑祐寧閣
- 大圍海福花園福祺閣
- 青衣海欣花園 5 座
- 堅尼地城泓都 3 座
- 馬鞍山翠擁華庭 15 座
- 油塘高翔苑高靜閣
- 沙田水泉澳邨崇泉樓
- 天水圍天瑞一邨瑞財樓
- 荃灣荃灣中心南寧樓
- 九龍城德朗邨德琦樓
- 火炭禾上墩街18 號彩禾苑
- 葵涌石籬二邨石華樓
- 屯門寶田邨 4 座
- 長沙灣幸福邨福明樓
- 長沙灣碧海藍天 5 座
- 何文田半山壹號 32 座
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 觀塘順利紀律部隊宿舍 1 座
- 筲箕灣明華大廈 B 座
- 何文田俊民苑文明閣
如市民在今年3月20日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。
最新熱門影片：【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？ 中醫師拆解易肥體質問題
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津