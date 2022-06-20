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【強制檢測】24處指明地點納強檢　涉觀塘順利紀律部隊宿舍1座及長沙灣多廈等【附名單】

社會 22:23 2022/06/20

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24處指明地點納強檢。（陳靜儀攝）

政府今晚（20日）公布將24處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月21日或22日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看【下一頁】：

有關指明地點（6月14日至6月20日期間曾身處超過兩小時）：

  • 鴨脷洲海怡半島海逸閣
  • 大埔太和邨亨和樓
  • 天水圍慧景軒 1 座
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 天水圍天祐苑祐寧閣
  • 大圍海福花園福祺閣
  • 青衣海欣花園 5 座
  • 堅尼地城泓都 3 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 15 座
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 沙田水泉澳邨崇泉樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞財樓
  • 荃灣荃灣中心南寧樓
  • 九龍城德朗邨德琦樓
  • 火炭禾上墩街18 號彩禾苑
  • 葵涌石籬二邨石華樓
  • 屯門寶田邨 4 座
  • 長沙灣幸福邨福明樓
  • 長沙灣碧海藍天 5 座
  • 何文田半山壹號 32 座
  • 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍 1 座
  • 筲箕灣明華大廈 B 座
  • 何文田俊民苑文明閣

如市民在今年3月20日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津

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