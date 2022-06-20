【強制檢測】24處指明地點納強檢　涉觀塘順利紀律部隊宿舍1座及長沙灣多廈等【附名單】

▲ 24處指明地點納強檢。（陳靜儀攝）

政府今晚（20日）公布將24處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月21日或22日完成檢測。詳情名單名檢測日期，即看【下一頁】：

有關指明地點（6月14日至6月20日期間曾身處超過兩小時）：

鴨脷洲海怡半島海逸閣

大埔太和邨亨和樓

天水圍慧景軒 1 座

長沙灣凱樂苑凱曈閣

天水圍天祐苑祐寧閣

大圍海福花園福祺閣

青衣海欣花園 5 座

堅尼地城泓都 3 座

馬鞍山翠擁華庭 15 座

油塘高翔苑高靜閣

沙田水泉澳邨崇泉樓

天水圍天瑞一邨瑞財樓

荃灣荃灣中心南寧樓

九龍城德朗邨德琦樓

火炭禾上墩街18 號彩禾苑

葵涌石籬二邨石華樓

屯門寶田邨 4 座

長沙灣幸福邨福明樓

長沙灣碧海藍天 5 座

何文田半山壹號 32 座

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

觀塘順利紀律部隊宿舍 1 座

筲箕灣明華大廈 B 座

何文田俊民苑文明閣

如市民在今年3月20日後取得核酸檢測或快速抗原測試的陽性檢測結果，則無須按公告的規定進行檢測。

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記者：黃穎津