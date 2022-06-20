【集體回憶】重溫珍寶海鮮舫光榮歲月　《食神》MIRROR取景地、英女王曾為座上客

▲ 以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，是周星馳電影《食神》取景地點。（《食神》截圖）

近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫，啟航離港4日後，在南海遇上風浪，昨日更入水翻沉。曾經被譽為「世界上最大的海上食府」，不單止是《食神》等著名電影取景地點，更曾接待英女王伊利沙白二世等中外名人，現在就來重溫珍寶海鮮舫的光榮歲月。

以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，是不少著名電影取景地點，其中最廣為香港人熟悉的，當然要數周星馳的《食神》。當中最經典一幕，必然是在珍寶海鮮舫上演的超級食神大賽，飾演評審的薛家燕坐在龍椅上，吃「黯然銷魂飯（叉燒飯）」，真的是「實在太銷魂」了！

▲ 以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，是周星馳電影《食神》取景地點。（《食神》截圖）

除了《食神》之外，《龍爭虎鬥》、《無間道2》、《生死戀》等經典電影，亦有在珍寶海鮮舫上取景。

▲ 近年爆紅的人氣男團MIRROR，過去亦曾在珍寶海鮮舫上，為馬來西亞電視台拍攝賀年歌MV。（馬來西亞電視台Astro Youtube截圖）

事實上，就連近年爆紅的人氣男團MIRROR，過去亦曾在珍寶海鮮舫上，為馬來西亞電視台拍攝賀年歌MV。在MV當中，MIRROR 12子穿起唐裝，在仿照中國宮廷的裝潢設計下，充滿濃濃的中式節日氣氛。

▲ 近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫，啟航離港4日後，在南海遇上風浪，昨日更入水翻沉。（經濟日報資料圖片）

除了作為香港人的集體回憶， 珍寶海鮮舫過去亦是不少中外名人的必到之地，過去曾接待過各國政要、商界名人和國際巨星，包括英女王伊利沙白二世、湯告魯斯、威廉·荷頓等，亦曾經是珍寶海鮮舫的座上客。

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記者 胡偉明