  • 29°C
香港時間 : 2022620日 (週一) 23:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【集體回憶】重溫珍寶海鮮舫光榮歲月　《食神》MIRROR取景地、英女王曾為座上客

政治 22:59 2022/06/20

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，是周星馳電影《食神》取景地點。（《食神》截圖）

近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫，啟航離港4日後，在南海遇上風浪，昨日更入水翻沉。曾經被譽為「世界上最大的海上食府」，不單止是《食神》等著名電影取景地點，更曾接待英女王伊利沙白二世等中外名人，現在就來重溫珍寶海鮮舫的光榮歲月。

以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，是不少著名電影取景地點，其中最廣為香港人熟悉的，當然要數周星馳的《食神》。當中最經典一幕，必然是在珍寶海鮮舫上演的超級食神大賽，飾演評審的薛家燕坐在龍椅上，吃「黯然銷魂飯（叉燒飯）」，真的是「實在太銷魂」了！

以中國宮廷設計而聞名的珍寶海鮮舫，是周星馳電影《食神》取景地點。（《食神》截圖）

除了《食神》之外，《龍爭虎鬥》、《無間道2》、《生死戀》等經典電影，亦有在珍寶海鮮舫上取景。

近年爆紅的人氣男團MIRROR，過去亦曾在珍寶海鮮舫上，為馬來西亞電視台拍攝賀年歌MV。（馬來西亞電視台Astro Youtube截圖）

事實上，就連近年爆紅的人氣男團MIRROR，過去亦曾在珍寶海鮮舫上，為馬來西亞電視台拍攝賀年歌MV。在MV當中，MIRROR 12子穿起唐裝，在仿照中國宮廷的裝潢設計下，充滿濃濃的中式節日氣氛。

近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫，啟航離港4日後，在南海遇上風浪，昨日更入水翻沉。（經濟日報資料圖片）

除了作為香港人的集體回憶， 珍寶海鮮舫過去亦是不少中外名人的必到之地，過去曾接待過各國政要、商界名人和國際巨星，包括英女王伊利沙白二世、湯告魯斯、威廉·荷頓等，亦曾經是珍寶海鮮舫的座上客。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者 胡偉明

相關文章

【集體回憶】珍寶海鮮舫被移離香港仔避風塘　未公布確實存放地點
15:56 2022/06/14
【集體回憶】珍寶海鮮舫被移離香港仔避風塘　未公布確實存放地點
【集體回憶】攜囝囝到場告別珍寶海鮮舫　周勵淇：帶你來見證一下
17:14 2022/06/14
【集體回憶】攜囝囝到場告別珍寶海鮮舫　周勵淇：帶你來見證一下
【集體回憶】珍寶海鮮舫遇風浪沉沒南海　香港仔飲食集團：感難過不捨
今日 21:26
【集體回憶】珍寶海鮮舫遇風浪沉沒南海　香港仔飲食集團：感難過不捨

你可能感興趣

【集體回憶】珍寶海鮮舫被移離香港仔避風塘　未公布確實存放地點
15:56 2022/06/14
【集體回憶】珍寶海鮮舫被移離香港仔避風塘　未公布確實存放地點
【集體回憶】攜囝囝到場告別珍寶海鮮舫　周勵淇：帶你來見證一下
17:14 2022/06/14
【集體回憶】攜囝囝到場告別珍寶海鮮舫　周勵淇：帶你來見證一下
【集體回憶】珍寶海鮮舫遇風浪沉沒南海　香港仔飲食集團：感難過不捨
今日 21:26
【集體回憶】珍寶海鮮舫遇風浪沉沒南海　香港仔飲食集團：感難過不捨
社會民生 香港 南中國海 英女皇 MV Mirror 湯告魯斯 周星馳 薛家燕

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
今日 16:29
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
10:00 2022/06/19
【父親節】緊張爸爸「人盯人」策略防仔埋身　姚焯菲感激爸爸用行動支持追夢
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機