【關節退化】港安醫院撥100萬資助6旬長者　毋須經濟審查可11萬換關節

▲ 港安醫院撥100萬資助6旬長者，毋須經濟審查可11萬換關節（港安醫院提供）

關節退化為不少長者帶來生活上的不便，今年74歲的許太，在公立醫院等了6年更換人工膝關節仍未有回音，形容因左右膝痛楚難耐，疫情下其活動範圍僅止於家居樓下散步，不過她在上月參與了香港港安醫院資助計劃，接受左膝全關節置換手術，

膝關節退化是長者常見病，而長者因跌倒或骨質疏鬆導致髖關節退化亦需要進行關節手術治療，病人若因延遲治療，令退化情況惡化，會增加手術困難和風險。

香港港安醫院特別推出「關節置換手術」資助計劃，撥出100萬元資助，令60歲以上長者毋須經濟審查，經評估身體狀況後在短至一兩周內，以優惠價錢接受由骨科專科醫生進行的「關節置換手術」，價錢如下：

計劃1：全膝關節置換手術（單膝）：扣除資助後費用為11.6萬（原價：15萬）

計劃2：全髖關節置換手術（單側）：扣除資助後費用為11.9萬（原價：15萬）

許太花一個多星期便獲批參與「關節置換手術」資助計劃，手術後第二天便可下床走動，並堅持每日出街散步。

香港港安醫院解釋，多數病人術後即日已可落床慢慢走動，醫生會觀察大概四天，如病人情況穩定便可回家療養。術後兩星期傷口應已痊癒，腫脹和瘀血會維持數周，但這是正常反應，只需按醫生指示護理傷口，大部分病人可於三個月內正常活動。

香港港安醫院骨科醫生建議病人應在醫生評估下於適當時候盡快接受手術。因為不少長者膝關節退化會出現O形腳，如延遲治療，退化嚴重，會加大手術困難和風險。而且，如腳部變形或勞損嚴重，手術需要特別處理。相反，如病人於適當時候盡早做手術，復原能力及滿意度都會較好，雙腳變形的情況亦相對容易處理，手術亦相對簡單。

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記者：鄧凱文