【JUPAS】多校疫下採彈性收生趨勢料持續　學者：移民潮下留住尖子

▲ 科技大學今年會針對應屆考生採取彈性收生，詳情稍後公布。（資料圖片）

至少3間大學在疫情下為應屆文憑試（DSE）考生提供特別收生安排。繼香港大學之後，都會大學今日（20日）宣布採取彈性收生安排，考生若在中、英文其中1科「失手」，只要在其他科目至少摘1粒星，仍可獲取錄；科技大學亦透露，今年所有學院均會針對應屆考生採取彈性收生，詳情稍後公布。有學者指移民潮或引起大學憂慮，推出不同收生政策以留住尖子；因應人口下降，升學輔導顧問預測本地大學未來數年也會維持彈性收生政策，以爭取學生報讀。

應屆考生處境特殊 科大採特別安排

科技大學在大學收生網頁表示，因應應屆考生所面對的特殊處境，倘考生其中1個核心科目未達「3322」，而「整體表現優異」，科大所有學院均會採取彈性收生，詳情稍後公布；參考該校去年安排，考生須在「脫腳」科目以外的其餘5科，至少摘5粒星，理學院或工學院特別要求3個STEM科目至少摘3粒星。

都大要求1科甲類科目 獲5*或以上

都會大學學術副校長關清平今亦表示，應屆文憑試考生受新冠疫情影響，面對更大挑戰，期望為疫情下偶有失手的考生提供升學途徑，繼續選擇適合自己的發展方向，發揮潛能。都會大學昨公布今年採取彈性收生安排，在個別核心科目未達入學要求的考生，如在中、英文其中1科成績僅達第2級，但其他科仍符合最低入學要求，並於其中1科甲類科目考獲5*或以上成績，將獲特別收生考慮。

新安排適用於透過聯招（JUPAS）報讀都大新學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）課程學生，護理及健康學相關課程除外；考生所持總成績仍須符合心儀課程最低錄取分數，並將課程放在聯招Band A（首3志願），並通過相關面試要求。

香港大學上月已宣布因應疫情影響考生表現及提高收生透明度，應屆文憑試考生如在中、英文或2個選修科成績，比要求低1級、即只達第2級，總分「打9折」後仍可獲校方考慮取錄。

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學者：移民潮下 大學爭尖子

嶺大副校長莫家豪認為，整體人口減少自然會為大學收生帶來挑戰，加上部分應屆中六生考慮到海外升學，或引起本地大學擔憂，故陸續有不同收生政策出台，但如果「個餅唔止針對DSE學生」，香港作為國際城市，各間大學便毋須進行「割喉式」競爭。據他理解，部分大學破格容許脫腳考生入學，相信「唔係完全降低水平」，而是留住語文科或其他核心科不達標的尖子。

至於嶺大未有全面推彈性收生，莫認為該校推崇博雅教育、多元入學，相信會吸引到不同背景及領導才能的學生。

學友社學生輔導顧問吳寶城相信，彈性收生既幫助到疫下發揮不理想的學生，同時有助大學收生；因應學生人數減少、負笈海外人數增加，料未來數年「肯定多咗空間彈性收生」以爭取學生報讀，「科大STEM科要3粒星，都大1粒星就得，按住大學需要收生。」

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記者：馮琪雅