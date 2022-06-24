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消息：官方明公布國家主席習近平訪港行程　能否成行視乎未來數天疫情

政治 22:34 2022/06/24

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據悉，國家領導人將到訪科學園。（資料圖片）

新班子兩位高官染疫，似乎無阻國家領導人訪港，消息指，官方明天會公布國家主席習近平訪港行程。據悉，訪港期間至少涉3個活動，包括主持新政府就職典禮，到訪科學園以及香港故宮文化博物館。

不過，有資深建制提醒，萬一本港疫情在未來一周急速惡化，領導人訪港安排或有變數，包括訪港領導人或未必是習近平。

有在科學園工作的員工透露，接獲科學園方面通知，部分樓層將於6月29日至30日期間封閉，期間不得返回辦公室工作，在園內亦見到好多鐵馬。

另外，警方近日在多區加強警力，多名機動部隊警員聯同反恐特勤隊人員，今日傍晚在金鐘添美道一帶，即政府總部、立法會綜合大樓外，進行高調巡邏。期間，國產「劍齒虎」裝甲車亦有出動。

大老山隧道口有多架警車。（本報記者攝）

警方昨日亦在大老山隧道進行演練，行動中出動多架警車，期間北行方向約15分鐘無車經過。

兩架開路鐵馬。（本報記者攝）

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央一直推進香港建立中西文化交流平台，以及國際創科中心的工作，若領導人參觀故宮館和科學園，是顯示中央對香港創科發展的支持，以及對香港弘揚傳統中國文化的支持。

事實上，國務院總理李克強5月底在北京會見候任特首李家超時，亦特別提到，香港要加快打造國際創新科技中心。

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撰文 : 傅流螢

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