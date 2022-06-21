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【封區檢測】將軍澳天晉IIIB 1A座約362人檢測　發現2宗陽性個案【不斷更新】

社會 08:56 2022/06/21

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【07:21】將軍澳天晉IIIB 1A座

將軍澳天晉IIIB 1A座約362名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪167戶，當中42戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

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責任編輯：TOPick 港聞組

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