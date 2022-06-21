【求職陷阱】31歲女墮刷單員賺佣騙局　損失62萬元

▲ 交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進。 (資料圖片)

再有市民被騙徒以招聘網上刷單員的手法行騙，損失62萬元。

警方昨日（20日）晚上接獲一名31歲姓王本地女子報案，指早前在社交平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

受害人遂按指示將約63萬5千元存入對方指定的八個戶口作平台購物之用，騙徒曾向受害人發放佣金，惟受害人其後再將款項存入戶口後，便與騙徒失去聯絡，受害人懷疑受騙，於是報案。受害人共損失約62萬元。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

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責任編輯：余思嵐