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【離開大台】簡淑兒與TVB結束賓主關係　Jessica：唔想再活喺一個框框入邊

娛樂 09:59 2022/06/21

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參加《2012年度香港小姐競選》而入行的簡淑兒（Jessica）於昨晚（6月20日）突然宣布約滿離巢大台。

Jessica在帖文中有感而發：「曾經有一份執着，好想喺到做到啲成績出嚟。去到有一刻, 發覺自己唔想再活喺一個框框入邊,  慢慢咁失去自己嘅價值......」

 姊妹陳婉衡（Alycia）、蔣家旻、鄺潔楹、阮兒、林泳淘也有留言為Jessica打氣，朱敏瀚表示：「No thanks🙃All the best」。

最新影片推介：趙希洛專訪

離開大台

現為自由身的Jessica在Instagram上載3張個人照，並分享離巢的感受：

曾經有一份執着,
好想喺到做到啲成績出嚟.
去到有一刻, 發覺自己唔想再活喺一個框框入邊, 慢慢咁失去自己嘅價值…
之後仲有好長嘅路,
我會繼續努力!! 💪🏻

好想多謝喺公司合作過嘅導演同監製,
多謝你哋比過我嘅機會, 鼓勵, 同肯定.
在心中 ❤️

#多謝曾經美好過嘅回憶
#最開心喺到認識咗好多好好嘅同事
#iwishyouguysallthebesttoo
#跳出框框的勇氣
#自由身 #新開始吧

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拍TVB節目與男友結緣

參加《衝上雲霄大賽》而入娛樂圈的前機師麥大力，去年6月被爆與Jessica於街頭親熱，爆出二人因合作主持節目《SUPER FIVE》而日久生情。

事後男方在大方以短訊回覆傳媒承認戀情，女方則希望低調處理感情事。據知二人興趣相投，同樣喜歡運動和健身，早前更一同去考潛水執照，帶同好友陳婉衡同行當作「煙幕」。

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參加港姐入行

她參加《2012年度香港小姐競選》後落敗，翌年回流返港加入TVB擔任節目主持、TVB娛樂新聞台主播。

及至2015年，她與許雅婷（Kabby）、袁紫僑（CoCo）和溫心（Swan） 組成「少女標本」。直至2017年後，組合已不再合體活動，與解散無異。

她為人印象深刻的演出包括於處境劇《愛·回家之八時入席》飾演袁冰冰（Elsa）、主持J2的《3日2夜》。

另外，她亦不時被網友質疑整容，不過她直言外貌的變化是受髮型和妝容的影響，更曾在訪問中當面捏鼻以證清白。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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