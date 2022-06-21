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【踏入夏至】明起一連4日市區達33度　天文台籲市民多補充水分

社會 11:59 2022/06/21

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本港地區今日天氣預測 天氣炎熱。(曾耀輝攝)

今日（21日）是二十四節氣之「夏至」，夏至是一年中白晝時間最長、黑夜最短的日子。天文台表示，華南地區受一股偏南氣流影響，有陽光及有驟雨。而南海北部受高空反氣旋影響較晴朗。展望未來數日進入典型夏天天氣，本港以天晴及酷熱為主。特別天氣提示天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台指，全年白晝最長的一日，太陽會直射北回歸線，之後白晝時間會逐漸縮短，但其實最熱的日子還未到，因為陸地每日吸收的熱量仍比散失多，所以往往要到七、八月才是最熱。

天文台預測今日本港地區天氣炎熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。最高氣溫約32度。吹和緩至清勁偏南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望隨著位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，未來兩三日華南沿岸天晴酷熱。預料該高空反氣旋在下周初稍為減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。

根據9天天氣預報，明天至周六日間酷熱，氣溫最高達33度。下周一起部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

 

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