【新冠疫苗】美國准5歲以下童開打復必泰　劉宇隆：港府向科興索半歲至3歲數據

▲ 美國准5歲以下童開打復必泰，劉宇隆：港府向科興索半歲至3歲數據。（資料圖片）

本港至今逾7成半幼童接種新冠疫苗，美國食藥局（FDA）早前更准5歲以下童開打復必泰，本港衞生防護疫苗可預防疾病科學委員會專家劉宇隆相信政府會向藥廠取更多相關數據，以決定會否考慮有關做法；又透露港府亦正向科興索取更多數據，為6個月大至3歲幼童打科興。

現時5歲以上幼童可選擇接種復必泰或科興疫苗，而3歲至4歲童則只可選科興。劉宇隆昨提到，美國FDA早前批准當地6個月大至5歲兒童，可接種3劑成人劑量十分之一的復必泰疫苗，至於本港會否考慮，相信當局會向藥廠索取相關數據。

他透露，南非、智利等已就6個月至3歲幼童接種科興研究，並有初步免疫調節數據，可有效預防重症及死亡，港府正向藥廠索取有關數據，如資料齊備，委員會可檢視是否合適；據有關研究數據，個人認為6個月至3歲幼童接種科興並無問題。

政府專家顧問許樹昌引述加拿大及美國研究指，18至24歲延長接種間距，可有效減低心肌炎機會；而隔6至14周才接種次劑，產生中和抗體及T細胞反應，亦較相隔3至4周好。

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記者：陳正怡