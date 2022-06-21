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【香港抽水王】林作以百萬拳賽獎金發挑戰　望陳凱琳胞弟驗DNA證父子關係

娛樂 10:48 2022/06/21

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一提起林作，就會想起「抽水」二字。近日他又再「發功」，眼見藝人陳凱琳（Grace）的胞弟Derek於父親節貼出與爸爸的合照，再次提起Derek一直被質疑有印巴血統的傳言。林作更揚言願意拿出早前在鍾培生百萬擂台上得到的100萬，向Derek發出挑戰，要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

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剛過去的周日是一年一度的父親節，藝人陳凱琳的胞弟Derek貼出一張與父親的合照，陳爸爸坐在Derek的大腿上咬手指扮幼童，兒子則肉緊地抱著爸爸。

（instagram圖片）

照片一出又再引來網民的討論，雖然有好友留言指二人「餅印一樣」、「好有父子相」，但仍有不少網民認為Derek與爸爸完全不像父子。其實Grace參選香港小姐至今，她與胞弟Derek一直都被指像混血兒，父母擁有華人臉孔與血統，但兩姊弟卻像東南亞的孩子，今次合照一出再次引起熱議。

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把握每次抽水機會的林作，在昨晚轉發相關的報導，並留言謂：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾你一條毛俾我。同埋你老豆一條毛。如果DNA比照證實你地（哋）係父子，我俾100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾100萬你。冇他，純碎（粹）之前嗰個Derek（鍾培生）俾咗我一百萬零用錢冇錠（碇）使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」

有不少網民附和林作的說法，認同Derek與爸爸完全不似樣，又表示想看他們的DNA結果；但同時亦有人認為林作「玩大咗」，不應把別人的家庭事放上檯面，認為林作行為惡劣、不尊重對方。

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林作接受傳媒訪問時，他直言自己已經忍受多年，指「盲嘅都睇得出」二人不似父子，卻無人願言站出來，所以敢言的他決定代替大家出來尋找「公義」。

堅持己見的林作在凌晨時份再發次文：

唔好再喺度話我多管閒事，我淨係問你兩句：
第一，佢地係咪公眾人物，係，就有公眾利益，也必須承受被人指指點點，我都係市民一個。
第二，老老實實，想唔想知先？！

有網民留言提出：「我反而想聽林作講佢自己爸爸，佢都無講過佢爸爸係邊個。」亦有網民回覆指方東昇可能在關注事件，暗示下集《尋人記》有望為林作尋生父。

撰文 : TOPick柴犬出動

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