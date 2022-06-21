【南韓通關】港人7月1日起可免簽證入境南韓　需申請K-ETA一文看清詳情

▲ （iStock）

南韓再放寬旅客入境政策。韓國駐香港總領事館昨日（20日）公布，在7月1日恢復香港特別行政區及BNO護照持有人免簽證入境及實施K-ETA（韓國電子旅行許可）。即由7月1日起，香港市民可持香港特區護照或BNO，可免簽證入境南韓作短期訪問，包括旅遊、商務會議、探親等入境目的。

所有旅客須事先申請K-ETA並獲得批准，才能登上前往韓國的航班及船隻。需要在出發前至少24小時前在K-ETA網站申請，並且登記個人資料，從以獲得旅行許可，結果將於電子郵件形式通知。費用為每人10,000韓元，而K-ETA有效期間為兩年。

K-ETA的申請將於6月30日 00:00(KST)起開放接受申請。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠