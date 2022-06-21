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【南韓通關】港人7月1日起可免簽證入境南韓　需申請K-ETA一文看清詳情

社會 10:10 2022/06/21

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

（iStock）

南韓再放寬旅客入境政策。韓國駐香港總領事館昨日（20日）公布，在7月1日恢復香港特別行政區及BNO護照持有人免簽證入境及實施K-ETA（韓國電子旅行許可）。即由7月1日起，香港市民可持香港特區護照或BNO，可免簽證入境南韓作短期訪問，包括旅遊、商務會議、探親等入境目的。

所有旅客須事先申請K-ETA並獲得批准，才能登上前往韓國的航班及船隻。需要在出發前至少24小時前在K-ETA網站申請，並且登記個人資料，從以獲得旅行許可，結果將於電子郵件形式通知。費用為每人10,000韓元，而K-ETA有效期間為兩年。

K-ETA的申請將於6月30日 00:00(KST)起開放接受申請。

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記者：李榮忠

疫情 出入境管制 簽證 南韓 香港 香港特區護照

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