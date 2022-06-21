【父子情】爸爸性格風趣愛搞爛gag　兒子嫌失禮爸爸離世後方後悔不已

▲ 爸爸愛搞笑，兒子要到父親離開才學懂珍惜爸爸。

樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。有網民早前在父親節當日發文分享「老豆既（嘅）尷尬行為」，家中有位風趣幽默，喜歡搞笑的父親，經常在陌生人冷不防講「冷笑話」。不過，發文的兒子起初對此不太受落，因覺得父親的「爛gag」令場面尷尬，失禮自己，於是越是年齡漸長，就越抗拒陪同父親外出。

直至上月，父親離世，兒子才後悔當初，深感自己以往不孝，「成日嫌棄佢，冇好好關心佢，冇多啲陪佢，冇同佢影多啲相留低啲回憶，依家連同佢講父親節快樂嘅機會都冇了。」該網民呼籲，希望大家父親節陪伴家人多一點，「唔好好似我咁無咗先珍惜」。

網民在連登討論區以「老豆嘅尷尬行為」為題發文。他表示，父親經常喜歡講冷笑話，而且還是在陌生人面前講。其中包括他有次帶女朋友回家，「一開門，我老豆就勁大聲喝住我女朋友，問佢做咩收埋把刀係身度，我女朋友嚇到就喊，即刻舉高雙手好似投降咁，答我老豆：冇啊Uncle」。原來事主的爸爸又想搞「食字爛gag」，面帶微笑說「少女藏刀啊嘛」。

「中招」的還包括樓主胞姐的男友，他曾與「搞笑爸爸」喝早茶，爸爸則問對方職業。姐姐男友則答稱，自己剛剛畢業。爸爸見狀立刻「發功」，「好認真咁細細聲問佢，你好人好姐做咩唔好點解要走去做賊啊仔」。姐姐男友隨即目瞪口呆，爸爸則不慌不忙，一本正經地說：「你偷左我女個心啊嘛。」

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爸爸可謂不放過任何一個搞笑機會，樓主又補充，有一次二人一同外出吃博餅，爸爸發現裝薄餅的底盤，有個手柄，酷似乒乓球拍，「食完佢係咁捉住啲𡃁妹Part time（兼職侍應），問人地打唔打乒乓波」。

不過，樓主對爸爸的幽默，則毫不欣賞，坦言每次出街，父親經常向陌生人搭訕，令他非常尷尬，「愈大愈抗拒同佢出街」。

然而樓主話鋒一轉，提到原本計畫今年父親節與他外出食飯慶祝，可是一切已變成回憶，「老豆上個月尾走咗了，第一年過無佢嘅父親節，覺得自己好不孝，成日嫌棄佢，無好好關心佢，無多啲陪佢，無同佢影多啲相留低啲回憶，而家連同佢講父親節快樂啲機會都無了」。樓主呼籲其他網民要多陪伴及關心家人，「唔好好似我咁，無咗先珍惜」，並以文字告慰父親在天之靈：「爸爸，父親節快樂，你辛苦了。」

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帖文引發不少網民感觸，有人表示「笑笑下睇到想喊」；「你爸爸簡直係散播歡樂散播愛，而家係天堂身邊啲人一定日日都好happy」；「好老尷但feel到好有愛」；「最尾睇到眼濕濕」；「精神長存我哋心中」。此外也有人叫樓主振作，要好好生活下去，「記得繼承老豆呢份幽默感」；「爸爸在天之靈一定好欣慰，要好好過生活」。

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責任編輯：王明芳