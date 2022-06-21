【社會福利】普通及高額長生津合併助減輕長者生活負擔　社協冀放寬資產及入息限額

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社會福利署將於今年9月1日落實合併普通長者生活津貼及高額長者生活津貼（高額津貼）的措施，為有需要的長者提供更好支援。社區組織協會希望可進一步放寬申請人資產及入息限額，讓更多長者受惠。

社區組織協會幹事吳衞東今日（21日）接受電台訪問時，表示支持這個改動，是一個德政，對生活負擔有幫助，但政策在上年的施政報告已提出，不需要等到今年9月才落實，應提高受助長者的資產限額，單身50萬，夫婦100萬，是會增加政府財政負擔，但政府可採取「全民退休金」方案，由僱主，僱員及政府三方供款，為庫房作長遠準備。

如果兩老都工作，大家都賺一萬元，夫婦賺二萬元，已超出長生津，所以我覺得入息限額都要放寬。

嶺南大學社會學及社會政策學系助理教授歐陽達初則指，措施可幫助長者，當局需要考慮財政的可持續性。被問到下屆政府可如何改善這個措施。他稱政府可重新啟動養老金諮詢，將議題放寬至對長生津、年金、強積金、「全民退休金」方案等意見，新政府有責任、有能力做。

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記者：余思嵐

