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【電視大戰】《i.SWIM》集十大男神齊騷肌　TVB播《童時愛上你》派咪神高海寧出戰

娛樂 12:00 2022/06/21

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熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

MakerVille劇《i.SWIM》大戰TVB劇《童時愛上你》。

MakerVille新劇《i.SWIM》將於7月11日在ViuTV首播，十大男神呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、邱士縉（Stanley）、楊偉倫、王智德（Alton）、吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、王智騫（Martin）及黃奕晨齊齊出場，十分吸睛！

TVB自6月27日及7月4日起分別會播放《童時愛上你》及《回歸光影頌》，派出「咪神」高海寧出戰，扮演心智有如小學生的富家女。

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男神齊騷肌

改篇自原創小說的《i.SWIM》全劇10集並由馮志強執導，劇情講述兩位年青泳手展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，一直伸延到他們的人生賽道。

除了十大男神大晒身型外，劇集會由吳海昕及袁澧林領銜主演，再加上由陳毅燊（ANSONBEAN）、林家熙（Locker）、梁業（肥仔）、朱鑑然及羅永昌作特別演出，號召力十足！

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咪神變小學生

另一邊廂，同樣於晚上九時半播出的TVB劇集《童時愛上你》找來高海寧、張振朗及陳展鵬主演，為一套時裝愛情喜劇。

飾演富家女的高Ling於劇中因意外而失憶，以致令其心智跟小學生無異，為觀眾帶來新鮮感。劇集透過一段略為荒謬的愛情故事，帶出童真的可貴。

撰文 : TOPick柴犬出動

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