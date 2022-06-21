【Yolica】P1X3L接連與Yolica合作「激嬲」粉絲？　前夫：認住呢三件Oh My God

《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）推出首支個人單曲《漸漸地》，並邀得《全民造星IV》葛綽瑤（Yoyo）擔任MV女主角，上演甜蜜互動情節。

同樣是「顏值擔當」的Phoebus與小師妹Yoyo飾演情侶，結果惹來前夫的「不滿」，兼重提P1X3L三子分別與「Yolica」的Yoyo、許寶恆（Alice）與何洛瑤（Sica）合作，揚言「認全呢三件Oh my God」，把他們鎮定為狙擊的目標！

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前夫大反撃

網民在Facebook群組「前夫反撃關注組」中發帖：「我X！認住呢三件Oh my God，Yolica未成團就已經溝哂，仲要一個都唔留比前夫。你哋前輩都未敢得罪我哋」。

其他網民留言道：「Marco Sica 配都幾好呀，互動幾好笑」、「最多人撐都係sica&marco。另外兩對係工作」、「呢個组合唔錯喎」。

P1X3L的Phoebus、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）與深得網民歡心的Yolica，其實早有合作機會。6位以「三男三女」陣式一同為無線耳機品牌拍攝廣告硬照，當時已經有粉絲指可配成3對CP呢！

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Phoebus+Yoyo有CP感

Phoebus與Yoyo在《漸漸地》MV中飾演一對情侶，有大量女友、男友視角的畫面，Phoebus為Yoyo綁鞋帶、二人在巴士車廂上共用耳機聽歌，十分甜蜜！

二人的合作也獲不少粉絲支持，「俊男美女靚人靚景靚畫面 男女主角有火花又甜到傻」、「男女主角好有CP感」、「好驚喜竟然有YOYO」。

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Sica暗戀Marco？

岑珈其、George、Marco、Alice、Sica、楊安妮（Win Win）一同主持ViuTV節目《MM730 - 男女自然觀察學會》，Sica早前被指在節目中「自肥」，上演被Marco表白的小劇情，十分搞笑！George則在節目中的小劇場環節被安排作狀親吻Alice的臉，粉絲開post：「Alice的男Fans今次灰了 不過Alice同George其實都幾襯」。

Alice也早在《晚吹 - 有酒今晚吹》大爆Sica少女心事：「你唔好睇Sica 平時嘈喧巴閉，佢一對著Marco就唔敢出聲。」

Yoyo亦指Sica曾經表示想和P1X3L成員葉振弘（Marco）二人去非洲拍攝旅遊節目。被爆鍾意Marco的Sica借醉大膽向對方表白示愛並大讚對方十分得意：「我鍾意你呀。我係你Fans呀。Marco I Love You」，令全場起哄。

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