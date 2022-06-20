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【影壇大亨】古天樂開拍科幻片助年青人圓夢　黎明樂見樂壇更蓬勃

娛樂 21:19 2022/06/20

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古天樂、黎明等出席紫荊文化集團與麗新集團簽約儀式。

古天樂、黎明、曾志偉、林嘉欣、林建岳博士等出席《粵港澳大灣區文創開新篇》記者會，席上公布紫荊文化集團與麗新集團簽約儀式，未來將投資在電影、音樂、演出製作等。古天樂並預告將為科幻片《天梯》作監製。

記招上播放了古天樂監製的《天梯》預告片及製作花絮，古仔表示今次會使用嶄新LED現代虛擬化製作技術，並會跟中國航天集團合作拍攝，將世界頂尖的科技帶入劇組。

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古天樂助年青人實現電影夢

古仔又指，今次會在橫琴「創新方」名為「Black Box」拍攝，並採用LED虛擬實景拍攝，他欣賞這種創意科技文化，因故事全部在太空發生，故需要哋要用多部LED搭建360度實景，地球部分則在廠景拍攝，製作十分複雜。

不過，演員不用再在綠幕前想像，因全新科技可以搭建太空景，更加真實。今次也會聘請多些青年人參與，助他們實現電影夢。

古天樂開拍科幻大片。

另外，黎明亦在台上分享，表示近年看到香港樂壇開始蓬勃：「但做音樂最難的是講到、做到，當你想去講或做一首音樂，結果做不出來會很失望，但當你講到、做到而無人聽就更難過」。

因此他鼓勵大家努力做好自己的崗位，有好的作品自然就會產生交流，甚至可流傳到世界各地。

撰文 : TOPick柴犬出動

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