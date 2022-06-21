【人寵活動】設全港首個動物醫生考牌學前工作坊　沙田新城市廣場Pets Park6月底展新貌

▲ 7月2日及9日舉辦「動物醫生考牌學前工作坊」，為愛犬增值，成為貢獻社會的一份子。（商場提供）

沙田新城市廣場的「Pets Park 寵物同樂園」，自2020年推出以來，一直是人氣高企的寵主界地標性寵物好去處。今個盛夏，「Pets Park 寵物同樂園」即將展示全面優化、全新設計的新貌，由3米高巨犬柴柴坐鎮的嶄新面貌，將由本周日（6月26日）起登陸1樓戶外空間，帶來10大升級寵物遊樂設施，主子們玩得不亦樂乎的同時也可訓練肢體肌肉、手眼協調等等，集打卡、訓練及遊玩於一身。

▲ 3米高柴犬活力登場，屆時狗狗一定玩得好開心。（商場提供）

開幕限定「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」

為了讓大家投入盛夏熱焫焫的氛圍，「Pets Park 寵物同樂園」於7月1日至3日、9日至10日一連兩周末及公眾假期，舉辦「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」，屆時大家可到場為萌寵穿上可愛沙灘裝、戴上太陽眼鏡扮靚影相、參加DIY手作坊親手製像真度100%的超Q狗狗頭像「雪條」鮮食，還有不同攤位帶來各式寵物夏日潮服飾物，一起盡情投奔盛夏，同時做善事為本地慈善團體動物醫生（Doctor Pet）籌款。

日期：7月1日至3日、7月9日至10日

時間：12:00-19:00

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全港首個「動物醫生考牌學前工作坊」

玩樂過後，想讓毛孩作更有意義的學習及貢獻社會？新城市廣場特意聯同動物醫生（Doctor Pet）於7月2日及9日舉辦「動物醫生考牌學前工作坊」，召集一眾有使名感、性格溫馴的人寵搭檔，加入動物醫生這個大家庭，透過推行動物輔助活動和動物輔助治療，為病人及有需要人士帶來生理和心理的健康療效，更彰顯動物為人類帶來的貢獻，讓毛孩化身療癒系天使，別具意義。

動物醫生的專業團隊將於現場講解治療犬的工作內容、每年的報名方法及考核資料，更會傳授考試技巧給狗主，如提升寵物的服從能力、行為指令訓練、社交及情緒訓練等等，讓大家即場善用「Pets Park 寵物同樂園」設施作練習，開了個好頭讓考牌之路事半功倍。

▲ 「動物醫生考牌學前工作坊」，讓愛犬加入動物醫生這個大家庭，化身療癒系天使。（商場提供）

日期：7月2日及7月9日

時間：16:00-17:00

報名方法：The Point會員以500積分換領「動物醫生考牌學前工作坊」入場證，憑證即可參加。

編輯：葉翠華