  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 12:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】每日新增逾千宗確診個案　何栢良：屬預期之內料不影響復常

社會 11:17 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

每日新增逾千宗確診個案，何栢良：屬預期之內料不影響復常。（資料圖片）

本地確診個案持續多日過千宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，目前疫情是10日至14日「翻一翻」，有慢慢上升的趨勢。港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目表示，本港處於復常階段，隨著社交距離措施放寬，現時本港每日新增千多宗確診個案屬預期之內，只要市民已完成接種疫苗，即使每日新增2、3000宗個案，都對復常大方向影響不大。

何栢良以流感作比喻，以冬季那兩、三個月的爆發為例，若有百分之十香港人受感染，過往流感季節那兩、三個月裡都有幾十萬人感染，根據醫管局的統計，平均每年有500至1000人感染流感死亡。

若看這些背景，現時每天一千多宗（確診）個案，市民是毋須過分擔心。

對於最近的輸入個案每日都有百多宗，何栢良表示，不需要收緊有關外防輸入的措施，根據世衛統計，全球各地區陽性個案及死亡數字都呈下降趨勢，主要因為Omicron在全球都有出現爆發，目前仍是流行病毒株，再加上打疫苗人數有上升。

即使有輸入個案，與本地社區正在流行的變異病毒株大同小異，再加上有檢疫要求，相信對疫情影響不大

至於院舍及學校再加強防措施，何栢良指，雖然目前有7至8成院友已接種2劑疫苗，但有院友早前感染致仍未接種疫苗，或未完成接種疫苗，有二次感染甚至出現重症。他認為，院舍出現個案應該盡快處方新冠口服藥，並盡快移離院舍到合適環境，避免造成感染。又促請政府盡快安排提供上門接種復必泰。

臨近七一，有關慶祝活動有所增加，何栢良認為，要盡可能避免除口罩，群組爆發風險會上升，因社區仍有不少傳播鏈。他指，點對點閉環管理在內地已沿用一段時間，對減低感染風險有一定作用；又認為如希望將安全系數提升，做到萬無一失，相關或會與領導人有接觸的人士進入指定地點隔離會較為安全。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【南韓通關】港人7月1日起可免簽證入境南韓　需申請K-ETA一文看清詳情
今日 10:10
【南韓通關】港人7月1日起可免簽證入境南韓　需申請K-ETA一文看清詳情
【新冠疫苗】美國准5歲以下童開打復必泰　劉宇隆：港府向科興索半歲至3歲數據
今日 09:43
【新冠疫苗】美國准5歲以下童開打復必泰　劉宇隆：港府向科興索半歲至3歲數據
【封區檢測】將軍澳天晉IIIB 1A座約362人檢測　發現2宗陽性個案【不斷更新】
今日 10:27
【封區檢測】將軍澳天晉IIIB 1A座約362人檢測　發現2宗陽性個案【不斷更新】

你可能感興趣

【南韓通關】港人7月1日起可免簽證入境南韓　需申請K-ETA一文看清詳情
今日 10:10
【南韓通關】港人7月1日起可免簽證入境南韓　需申請K-ETA一文看清詳情
【新冠疫苗】美國准5歲以下童開打復必泰　劉宇隆：港府向科興索半歲至3歲數據
今日 09:43
【新冠疫苗】美國准5歲以下童開打復必泰　劉宇隆：港府向科興索半歲至3歲數據
【封區檢測】將軍澳天晉IIIB 1A座約362人檢測　發現2宗陽性個案【不斷更新】
今日 10:27
【封區檢測】將軍澳天晉IIIB 1A座約362人檢測　發現2宗陽性個案【不斷更新】
疫情 何栢良 衞生防護中心 衞生署 學校 香港大學 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機