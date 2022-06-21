【第五波疫情】每日新增逾千宗確診個案　何栢良：屬預期之內料不影響復常

▲ 每日新增逾千宗確診個案，何栢良：屬預期之內料不影響復常。（資料圖片）

本地確診個案持續多日過千宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，目前疫情是10日至14日「翻一翻」，有慢慢上升的趨勢。港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目表示，本港處於復常階段，隨著社交距離措施放寬，現時本港每日新增千多宗確診個案屬預期之內，只要市民已完成接種疫苗，即使每日新增2、3000宗個案，都對復常大方向影響不大。

何栢良以流感作比喻，以冬季那兩、三個月的爆發為例，若有百分之十香港人受感染，過往流感季節那兩、三個月裡都有幾十萬人感染，根據醫管局的統計，平均每年有500至1000人感染流感死亡。

若看這些背景，現時每天一千多宗（確診）個案，市民是毋須過分擔心。

對於最近的輸入個案每日都有百多宗，何栢良表示，不需要收緊有關外防輸入的措施，根據世衛統計，全球各地區陽性個案及死亡數字都呈下降趨勢，主要因為Omicron在全球都有出現爆發，目前仍是流行病毒株，再加上打疫苗人數有上升。

即使有輸入個案，與本地社區正在流行的變異病毒株大同小異，再加上有檢疫要求，相信對疫情影響不大

至於院舍及學校再加強防措施，何栢良指，雖然目前有7至8成院友已接種2劑疫苗，但有院友早前感染致仍未接種疫苗，或未完成接種疫苗，有二次感染甚至出現重症。他認為，院舍出現個案應該盡快處方新冠口服藥，並盡快移離院舍到合適環境，避免造成感染。又促請政府盡快安排提供上門接種復必泰。

臨近七一，有關慶祝活動有所增加，何栢良認為，要盡可能避免除口罩，群組爆發風險會上升，因社區仍有不少傳播鏈。他指，點對點閉環管理在內地已沿用一段時間，對減低感染風險有一定作用；又認為如希望將安全系數提升，做到萬無一失，相關或會與領導人有接觸的人士進入指定地點隔離會較為安全。

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責任編輯：李榮忠