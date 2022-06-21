【澳門疫情】澳門全民檢測最後一日　暫有16個10混1樣本初陽

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澳門累計有36宗新冠病毒個案。全民檢測將於今日（21日）中午12時結束，截至早上9時，已有65萬人完成採樣。當中16個10混1樣本初步陽性。

應變協調中心強調，是次全民核酸檢測今日中午12時結束，所有臨時核檢站隨即關閉，只餘下7個社區核檢站繼續運作，未能在6月19日中午12時至今日中午12時內進行核酸檢測的人士須自費接受檢測。若在今日下午3時前仍然未進行核酸檢測的市民，其健康碼將被轉為黃碼，必須接受核酸檢測並有陰性結果後才轉為綠碼。

根據相關規定，健康碼黃色的市民將可能被拒絕進入公共場所、不能乘搭公共交通工具和不能離境，並由警察送至指定地點接受檢測，在原地等候直至核酸檢測結果陰性才能離開，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。

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責任編輯：余思嵐

