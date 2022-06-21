【劫後重生】出戰殘奧再攀上世界第二座高峰　陳浩源車禍截肢靠女友不離不棄重生

▲ 出戰殘奧再攀上世界第二座高峰，陳浩源車禍截肢靠女友不離不棄重生。

香港輪椅羽毛球運動員陳浩源（Daniel），22歲時遇車禍截肢失去左腿。重新振作之後，在2020年代表香港出戰東京殘奧會，勇奪男子WH2級單打銅牌。日前他作客ViuTV節目《21克公寓》，分享成爲殘疾人運動員的心路歷程。

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感謝太太陪伴

Daniel分享稱，車禍後留院期間，自己一度於深夜隱忍哭泣，但所幸有家人幫助重新振作。他認爲，當自己沒能力決定事情會否發生或何時發生時，只能選擇接受，尋找新方向。

Daniel又感謝太太一路以來的不離不棄，令他有目標並竭力完成。例如在蜜月時，Daniel發掘潛能，成功與太太一同登上了輪椅無法到達的阿萊齊冰川雪山山頂。

望成爲同路人榜樣

Daniel在節目中自稱是「戰鬥格」運動員。重生後成爲運動員的生活，當中又是怎樣的心境？Daniel表示，初時向身邊人告白要成爲運動員時，一度被議論是否車禍「傷到腦」。然而，Daniel最終出戰東京殘奧，振奮人心。

他認爲，獲獎不僅是自己的成績，也代表著香港；當自己能代表香港時，感到自豪及滿足。他又認同發生的意外是一場上天的安排，在重拾人生之後，完成意外前的人生未去做的事，要活得比之前更好。

另外，同場嘉賓危家銓與Daniel有同樣的經歷。兩位同是經歷意外後才成為殘疾人士運動員，但意外並沒有令他們喪失意志，反而開拓了另一段人生旅程。他們以過來人身份，向同路人傳達積極樂觀的人生態度，顯得更有説服力：

穿上運動員球衣時，自己變得更有責任感，想成爲傷殘人士同路人的榜樣。

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責任編輯：羅嘉欣