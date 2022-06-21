【港人求助】入境處增設網上求助表格　在外港人可透過網頁或應用程式填寫

▲ （入境處網頁）

入境處今日（21日）公布，推出網上求助表格服務，讓身處境外的香港居民以網上求助表格向入境處協助在外香港居民小組（小組）求助。



入境處指，為方便香港居民在香港境外遇事或需要協助時與小組聯絡，入境處繼早前推出1868熱線網絡數據電話功能後，現增設網上求助表格服務。在香港境外遇事的香港居民可選擇透過入境處網頁或入境處流動應用程式填寫網上求助表格，提供簡單個人聯絡資料和求助內容，小組在收到求助後，會盡快與求助人聯絡以提供切實可行的協助。



市民可透過Apple App Store、Google Play、華為AppGallery或入境處網頁免費下載或更新最新版本的入境處流動應用程式，在程式主頁的「常用服務」頁面按「聯絡協助在外香港居民小組」，再按「提交求助表格」連結至指定的求助表格。市民亦可掃描二維碼或透過以下網址直接連結至網上求助表格。

▲ （掃描二維碼）

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責任編輯：余思嵐