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【自強不息】單親家庭長大由嫲嫲一手湊大　孝順少年立志成空手道運動員獲獎報恩

尖子教室 11:49 2022/06/21

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台灣中學生張佑銘立志成空手道運動員，獲2022總統教育獎。

努力改變命運！台灣有位中學生張佑銘從小生活艱苦，在單親家庭長大，由嫲嫲一手湊大，他沒有自怨自艾，努力學習向夢想奮鬥，立志成為空手道運動員，師長教練都看到他的努力，日前他更獲得「2022總統教育獎」，備受肯定。

嫲嫲一手湊大

綜合台灣傳媒報道，南投縣立旭光高中國中部學生張佑銘成長於單親家庭，由祖母隔代教養，嫲嫲要打3份工作去養家，包括經營小攤檔賣菜維生，佑銘4歲開始就會跟著嫲嫲一起賣菜，之後讀書，他放學後及假日都會幫忙，嫲嫲教育他「貧窮不可恥，不可以被貧窮打敗」，鼓勵他追夢。

張佑銘獲得「2022總統教育獎」。（網上圖片）

張佑銘在學校認真學習，參加籃球校隊對外比賽都有優異的表現，其後由黃泰吉教練引薦進入旭光中學國中部體育班空手道隊，佑銘在全國中等學校運動會奪得國男組第四量級金牌，以第一名當選台灣代表隊為目標，獲得今年總統教育獎的肯定。

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照顧中風嫲嫲及兼顧比賽

體壇上有亮麗的成績之外，佑銘待人處事都很優勢，亦很孝順。去年嫲嫲中風，佑銘要照顧她，陪她復健，他同時要兼顧比賽，在艱困的成長環境中仍能有傑出的表現，師長有感應予以最大的支持與鼓勵，在2022總統教育獎推薦提名了他。

張佑銘不負眾望，獲得今年總統教育獎的肯定。他表示感謝教練的幫助、校長的推薦、老師們的照顧，讓他獲得2022總統教育獎，

從小家裡沒錢也只有阿嬤照顧我，生活壓力很大！也因為來到旭光高中有許多老師跟教練的照顧，讓我生活也有很大的改變！我也會繼續完成我的夢想！讓阿嬤以我為榮！

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張佑銘也會抽時間做義工，與師兄師姐發放物資予有需要的人，也會到育嬰幼兒院教院童空手道技巧。他有感在幫助別人的過程中，看到他人的不幸處境，讓他覺得自己比別人幸運，因為還有一個愛他的嫲嫲，給了他溫暖的家。

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責任編輯︰王明芳

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