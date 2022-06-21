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【新冠疫苗】崔俊明贊成6個月至4歲嬰幼兒接種新冠疫苗　倡港府購入兒童劑型

社會 11:45 2022/06/21

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崔俊明說，嬰幼兒屬高危群組，贊成為他們接種疫苗。

美國食品及藥物管理局批准6個月大至5歲幼童接種復必泰疫苗，劑量為成人的十分一，即0.03毫升。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今（21日）表示，嬰幼兒屬高危群組，贊成為他們接種疫苗，但由於抽取0.03毫升疫苗的難度較大，易有誤差，建議港府盡快購入兒童劑型。

崔俊明今早接受港台《千禧年代》訪問時指出，6個月至4歲的嬰幼兒屬高危群組，如感染新冠肺炎，出現肺炎、腦膜炎等併發症的機會較高，贊成為他們接種新冠疫苗。美國核准的嬰幼兒接種劑量，為成人劑型的十分之一，即0.03毫升，崔俊明說，現有做法只試過抽取0.05毫升的維他命K1，憂慮要從成人劑型中抽出0.03毫升，技術上有難度，誤差亦會較大。

崔俊明續稱，若抽取劑量太多，副作用相若；但若抽取劑量太少，或不足以產生足夠抗體，變相浪費疫苗。他建議，政府購入專為兒童而設的新冠疫苗劑型，從中抽取適當劑量。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

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記者：黃悅晴

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