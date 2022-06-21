【啟德體育園】楊德強：工程受疫情影響需延遲落成　強調對2025年全運會沒有影響

▲ 楊德強：工程受疫情影響需延遲落成，強調對2025年全運會沒有影響。（資料圖片）

正在興建的啟德體育園，在2019年預計2023年底可完成3個主要場館工程，惟民政事務局體育專員楊德強確認啟德體育園部分工程受疫情影響，需要延遲9個月至1年落成，他強調，不會對本港有份承辦的2025年全運會有影響。

楊德強在一個電台節目表示，由於疫情，影響物料供應，因為建材主要靠入口，包括鋼材及組件等，而船期經常更改，再加上不少工人在疫情高峰期確診或列爲密切接觸者，都影響到工程進度。

船期經常更改，令供應商無法供應相關建材，需要另覓供應商。

他指，體育園石屎結構工程大致完成，但承建商在本地招聘水電及消防裝置等技術工人有困難，現時仍缺約430人，體育園已向勞工處申請輸入外勞，期望追回進度。

工程延期9個月至1年，主場館及室內體育館分別預計2024年下半年底及年中啟用，而5000個座位的戶外體育場能如期明年底完成。楊德強重申，因為全運會預計在2025年9月進行，當局在2024年完成幾個場館工程後，有充分時間做試運及準備，對籌備賽事沒影響。

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責任編輯：李榮忠