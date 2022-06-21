【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關

▲ 鍾麗淇一家四口確診新冠肺炎。

藝人兼瑜珈導師鍾麗淇（Margaret）與丈夫育有一對女兒，大女Isabella出生後發現患上罕見基因病，鍾麗淇這位「最強媽媽」不辭勞苦照顧女兒，大女至今已11歲。

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在今日（6月21日），鍾麗淇於社交平台透露，本月初一家四口確診新冠肺炎，當中大女Isabella連續兩天發高燒，幸最終成功抗病，更大讚兩女兒「如此堅強、有韌性」。

鍾麗淇今日於個人IG發帖文，她透露過了一個忙碌的6月，只因全家都感染新冠肺炎，而每人都有不同的症狀，不過4人同樣有咳嗽和喉嚨痛。

▲ 鍾麗淇跟一對女兒。（取自instagram）

分享抗疫小貼士

Margaret大讚一對女兒Isabella和Michela堅強抗病，她說道：「我為我的女兒們感到驕傲，因為在本月初與Covid戰鬥時，她們如此堅強、有韌性且表現如此出色。我很擔心兩個女兒，因為作為媽媽，幫孩子們抗病是首要任務！這並不容易，但我們一起度過了難關。」

另外Margaret跟網民分享對抗Covid的小貼士，包括購置一些非處方藥物。她說道：「這些藥物最好放在家裡，以防萬一，因為當家裡有人確診時……我們至少要在家裡隔離一個星期，晚上咳嗽頗辛苦。」

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不用囤積太多食物

至於食物方面，Margaret謂不用囤積太多，一家人夠吃便可，反而要準備兒童退燒藥，她稱：「我們準備了兒童必利痛和布洛芬（口服和補充），這是非常重要的，因為Isabella連續兩天發高燒。」

Margaret表示家人已痊癒很多，只是她仍然有點咳嗽，身體亦比平時更累，但希望可早日痊癒。

她續說抗疫期間，可以服用維他命增強抵抗力，另外盡可能保持健康飲食，她更說：「愛並照顧好自己，可以更好地照顧您所愛的人，尤其是在這種前所未有的時刻。把我們的愛和力量傳遞出去！」

最後Margaret感謝一眾好姊妹的幫忙，包括佘詩曼、湯盈盈和梁靖琪，她說道：「他們幫我們送來了一些新鮮水果、蔬菜、雞蛋、麵包和美味的食物和款待！！愛你們」

▲ 抗病期間，鍾麗淇獲一眾好姊妹送暖。（取自instagram）

生命小鬥士

於2005年淡出娛圈的鍾麗淇，於2010年與Nardone Ruggero結婚其，翌年誕下長女Isabella。

長女於半歲時，卻確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」。該病會令小孩發展遲緩、四肢無力，需要長時間進食藥物，曾被醫生斷言活不過2歲。

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但於Margaret悉心照顧下，Isabella已11歲，不但能用鐵架扶助步行，最近Margaret更帶女兒進行水療法，盼望透過水中漫步，幫助女兒復康，將來能學會獨立向前行。

鍾麗淇曾於訪談中說：「我從來冇倒數，只追求女兒每日都有少少進步，我已經覺得好開心。」她並稱，她與丈夫也不曾對此埋怨過，兩人認為命運既定已接受上天給他們安排的路。