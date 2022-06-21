【十八年後的終極告白2.0】兩大疑點暗示陳山聰是真兇？　鄧卓殷演技大爆發獲激獲讚

▲ 究竟誰才是殺Queenie的真兇？

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》今個星期五（6月24日）大結局，而今輯中段大玩重口味劇情，以情色血腥搶盡觀眾眼球，3大女主角譚凱琪、龔嘉欣及趙希洛輪流性感對撼外，演技亦獲認同。

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鄧卓殷拮傷譚凱琪

昨晚（6月20日）播出的《十八年後的終極告白2.0》第16集，講到Angus（譚俊彥飾）偶然撞見沈越（龔嘉欣飾）胞妹沈曉彤（鄧卓殷飾）走進藥房，然後發現她一直靠服安眠藥入睡。

Angus愈對曉彤關心，曉彤就愈內疚，然後爆喊向Angus自首是拮傷其妻子Queenie（譚凱琪飾）的真兇。

雖然鄧卓殷拍劇經驗尚淺，作為新演員演出令人刮目相看。網民大讚鄧卓殷將壓抑已久的罪疚感演繹得恰到好處，拮向譚凱琪的場口亦成功演出兇狠感覺，與平日形象大相逕庭，獲網民留言讚演得出色：「出色演出」、「做得好好，好用心去做。恭喜你！成功了」、「演得幾好，比較自然，唔似新人」、「原來你都可以好兇狠，演得非常好」。

鄧卓殷（Amber）是2018年港姐亞軍，較為人熟悉的演藝經驗為YouTuber，劇集演出經驗尚淺，直到在《十八年後的終極告白2.0》中飾演性格內向、倔強、任性但又渴望愛的曉彤後，終成功令觀眾留下深刻印象。除了以27歲之齡飾演14歲角色零違和，多場內心戲及喊戲均表現出色。

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而今晚（6月21日）播出的《十八年後的終極告白2.0》，鄧卓殷繼續演技大爆發，劇情未來兩集更高潮迭起，雖然曉彤拮傷Queenie，但殺害Queenie真兇其實另有其人。

而黑化後的Angus將繼續大暴走，Joyce（趙希洛飾）的復仇計劃亦會出現令人意想不到的結局。

陳山聰是真兇？

昨晚另一亮點，Jason（陳山聰飾）有一場半裸騷肌的演出，講述他在內衣店購買了套性感內衣，在酒店房間一邊浸浴一邊等待一個人。

雖然未知對方是誰，亦有鏡頭影住兩對鞋，但有網民偵探上身，揣測Jason暗藏易服癖，購買內衣為滿足自己的特殊癖好，兩對鞋都屬於Jason。

而且更有人估計當晚穿上粉紅色豹紋高跟鞋殺Queenie的真兇，其實是Jason！

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