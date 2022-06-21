【Dior涼鞋】Birkenstock獲Dior Men聯乘升價十倍　換上Dior招牌金屬釦承惠$9,100

▲ Dior Men首次和Birkenstock推出聯乘系列。

LVMH Group裏的品牌眾多，作為可以與CHANEL匹敵的一定要數到Dior，品牌的男裝Dior Men由Kim Jones主理，自這位鬼主意多多的創作總監加盟後，他找來不同單位的合作從來未有停止過，最新的一個個案來到與來自德國Birkenstock合作，一經合作立時升價數十倍。

這一對聯乘鞋履其實來自Dior CD1947系列，該系列有衫有褲有帽，甚至用來作園藝適用的皮革褶椅、鑲皮鏟子和泥耙都一一提供。

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但大家的焦點都一定會落在聯乘鞋履上，鞋款方面，當然離不開選用Birkenstock最經典的Tokio和Milano鞋款，顏色以灰色為主調，鞋面用上灰色厚身帆布和極地針織料縫製，加上鞋身換上Dior招牌式安全金屬釦，內外做到一絮不苟，就連鞋底都用上Dior字樣和原廠的Birkenstock坑紋鞋底。

而當中有一款在鞋面上加上花卉刺繡的Tokio鞋款，靈感來自已故的Dior先生對大自然和花園的熱愛。

今次經DiorMen看上後，往日一對Birkenstock涼鞋只須800多元，現在這聯乘系列則要去到$9,100﹗可見便服品牌受到高級時裝品牌欽點後，身價立時水漲船高。

記者：何偉雄