【生蛇治療】阮兒曾「生蛇」上面險致毀容　醫生解構症狀教把握黃金72小時

荷蘭籍越中混血兒的藝人阮兒（Chloe）在TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》飾演譚凱琪助手，最終惹來殺身之禍，誰是兇手仍是個謎。演技大發揮之餘，卻竟引來網民質疑其整容。其實，阮兒曾「生蛇」上面險致毀容。有家庭醫生解構生蛇症狀，並教大家把握黃金72小時。

阮兒接受TOPick專訪時提起，曾飽受生蛇之苦的她原來拍攝期間舊病復發，加上服用藥物令面部浮腫，她形容為「有史以來最病的一天」：

此劇沒人質疑我的演技，反而讚我演得好。唯一不開心就是走樣被質疑整容，我知當時狀態不好看，但不能因病而給自己藉口。

最近在劇集《金宵大廈》系列、《鐵拳英雄》的演出較為紮實，戲路有發揮，對她來說心情既興奮但又太緊張，情緒起伏容易引發病情，即使飲食健康、早睡做運動，只要情緒不好便復發。

其生父因淋巴癌離世，受遺傳影響，阮兒每次生蛇多處淋巴都會阻塞，故令整個人似足發水麵包般腫脹。

最新影片：

阮兒曾1年生蛇10多次，打足30次激光淡化疤痕，至今仍未完全消除，直言「起身照鏡就唔開心」：「生蛇令我感到恐懼，早前爆發第五波，我確診新冠肺炎，獨自留家抗疫一段時間。」於是她做很多冥幫自己減壓：「瑜伽冥想可令身體柔軟，避免淋巴阻塞；另一種冥想是心理上，很多事件我都會問為甚麼，思想負面，接近抑鬱症的不好跡象。」幸好她及早發現，在這段期間學懂跟自己相處，更了解自己。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹（英文︰Herpes Zoster / Shingles），其病毒與引致水痘（Chickenpox） 的病毒屬同一種類 （Varicella Zoster Virus）。水痘康復後，病毒會一直潛伏在人身體內，不會消失，但亦不會引起任何不適或症狀。

家庭醫生黎可恩曾接受TOPick訪問時表示，當人的免疫力下降，埋藏在神經綫內的病毒就會跑出來。「如壓力大、睡眠不足，就可能會誘發生蛇。開始時病徵不太明顯，可以只是微微發燒、麻痺或灼熱刺痛，過了4至7日，才可能出現紅疹，之後再出現小水泡，並沿着一條神經綫生成。都通常1星期後，水泡會收乾結疤。」 黎醫生說。

面部生蛇可影響視力？

生蛇多見於、胸、腰、背、頭頸等沿着身體的神經綫分布，「中間分界一是左一是右，故多是局部性的區域，若因其他病患以至免疫力特別差，可蔓延至三、四條以至更多的神經綫同時生蛇，那就更嚴重。」

黎醫生同時提醒，若生蛇的部分在面部，若病毒「上眼」，可能會影響視力、病毒「入耳」則影響聽覺，甚至會引發半邊面癱，導致不同的併發症。「故若面上生蛇，要多找一個相關的專科醫生同時跟進。」

誰是生蛇的高危群組？

黎醫生表示，生過水痘者其實都有生蛇的機會，尤其是免疫力較低，即50歲或以上人士，或其他長期病如糖尿病、癌症、紅斑狼瘡等，或長期服用類固醇者，這些患者都是免疫力較低的群組，故他們「生蛇」的風險會比一般人高。

如何把握生蛇黃金72小時？

黎醫生說生蛇其實有特效藥，她說：「醫生作臨床診斷，生蛇有所謂黃金診治72小時，即出現紅疹的階段開始計，在這之內服這特效藥1星期，一來可減低復發機會，二來可降低生蛇的後遺痛症。但若過了黃金時期，據研究食跟不食就分別不大了。」

黎醫生表示，60歲後生蛇，多過一半機會有後遺痛症。「大部分痛1至3個月，但痛足1年都說不定，也帶來生活上的不便。生蛇可能是個多星期的事，但其後遺痛症可能長達1年，所以把握黃金診治期最為重要。治療生蛇的痛症，輕者可服用止痛藥，重者則要用神經止痛藥，或甚伴以抗抑鬱藥不等，視乎病者有幾痛。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣