【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭

▲ 張欣欣惟有自己去買餸。

工人姐姐「打斧頭」是不少僱主頭痕的事，街市往往都是手寫單據，檔主為博姐姐回頭幫襯，都會鬆手寫多少少，而有些姐姐就會後期加工塗改單據，中文科補習名師張欣欣最近就發現家中的姐姐在買餸時「打斧頭」，他指自半年前開始就將屋企買餸的事已交給工人姐姐了，而姐姐都打理得十分妥當，熟稔一家大小的喜好，深得他歡心。

買3日蔬菜花400元

不過張欣欣太太日前CHECK單時，經常發現買賣價格異常「買三日的蔬菜，動輒三、四百元；豬肉價格更逼近八百元！」於是張太就傳召張欣欣問話，以了解市場基本運作。張欣欣說:「回大人話，以卑職所見，一般菜只十多元一斤，數個蕃茄也只算十元八塊，三四百元真聞所未聞也！」老婆稍作沉吟，然後幽幽地說：「我知你搵錢辛苦，好痛心你的血汗錢被人呃。但我有潔癖，唉，怎麼辦？」張欣欣笑說這就是水準，三言兩語便把事件剖析清楚，而且釐清之後買餸責任誰屬！

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張欣欣認為姐姐「打斧頭」情有可原：「天氣流金鑠石，擠在街市中，拖著買餸車，鼻息如蒸，工人姐姐也很辛苦的。離鄉背井來港打工，暫別子女，還不是想賺多一點？水太清也是沒魚。因此，撈點油水，我其實也是隻眼開隻眼閉。此外，街市傳聞：到街市買餸的工人姐姐，無論廣東話如何不濟，但有三個字必定懂說，叫做『寫多D』。檔口老闆，為搏這批姐姐回頭，也心領神會地總會在帳單寫多一點。如此，菜不好，也有去處；買餸姐姐，也總有油水。兩相其利。」

塗抹單據

而做慣老師的張欣欣就指自己對塗抹經驗老到：「好了，單據到了姐姐手上，她再大筆一揮，加上加：『1』 變『4』 ，『5』 變『8』！審視單據時，我便發現了不少明顯的造作斧痕。但作為老師的我，見盡太多學生改分塗抹的個案了；因此有些她的『傑作』，不啻令人啼笑皆非。」

身體力行去買餸

最後張欣欣唯有出招杜絕姐姐「打斧頭」，就是自己身體力行去買餸，更意外地增進了夫妻感情：「從此，我又重新踏上街市買餸的路。我和老婆大人相敬如賓，分工合作：我在街市四周血拼，她則在車中等我！後者工作是事情成敗的關鍵，因為一旦有人抄牌，她便要立即揸車駛離現場，到附近游弋，再伺機回來接應我，急才、冷靜、眼光、技術，缺一不可！

而當張欣欣完成任務後，挽著戰利品上車時，更獲太太大讚：「唔知點解，你每次買完餸流晒汗行返嚟時個樣，特別靚仔！」聽著，我筋骨酥軟，覺得什麼都不枉了。或者是，當男人肯為家付出，為妻子分工解憂；在女人眼中便是一個好丈夫，好父親了。」

▲ 手寫單易塗改。

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責任編輯︰王明芳