【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚

▲ 丈夫出軌令她染上性病。

她溫婉嫻熟，說話輕柔，可以想像即使是情緒最激動之時，她只會是緊握着拳頭卻吐不出說話來的類型。

丈夫是她的初戀情人，過去數十年，她不僅相夫教子，自己也有一份發展得不錯的工作。她是我認識的最優秀女性，既是慈祥的媽媽，又是最體貼的太太。

她決定離婚的消息，令我愕然無語。

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先前已聽過她說健康出現了一些狀況，卻萬萬也料不到會成為她離婚的主因。

經過檢查，醫生證實她患了性病。她畢生只有一個性伴侶，傳給她的不是丈夫還有誰？

丈夫的反應竟然是出奇地平靜，他毅然承認了，口是說抱歉，但骨子裏卻看不出絲毫歉疚：「唔發生都發生咗咯，道歉又道歉咗，咁你想我點喎。」真無賴！

對於男人犯下的可恥行為，周遭的人卻眾說紛紜：「唓！十個男人十個都滾㗎啦，有乜出奇喎，風流病好閒㗎咋！」料不到連女人也會附和：「為咗仔女、為咗個家，你咪忍咗佢囉，唔通你想個家散咩？」

她永遠也不會忘記醫生跟她宣布檢查報告的一剎那，周圍的空氣急速地變得稀薄，她呼吸也困難了，需要張開口大力吸氣。她還記得蹣跚走過去拿藥時，有位年長護士靜悄悄地跟她說：「唉，你嘅遭遇我哋見得多囉，你一定要愛惜自己身體呀！」

她的眼淚滴湧而出，也是那一刻，她決定要離婚的。

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