  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 12:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫婦關係】數十年相夫教子卻患上性病 太太驚揭丈夫出軌鐵心離婚

親子 12:21 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

丈夫出軌令她染上性病。

她溫婉嫻熟，說話輕柔，可以想像即使是情緒最激動之時，她只會是緊握着拳頭卻吐不出說話來的類型。

丈夫是她的初戀情人，過去數十年，她不僅相夫教子，自己也有一份發展得不錯的工作。她是我認識的最優秀女性，既是慈祥的媽媽，又是最體貼的太太。

她決定離婚的消息，令我愕然無語。

最新影片推介：

先前已聽過她說健康出現了一些狀況，卻萬萬也料不到會成為她離婚的主因。

經過檢查，醫生證實她患了性病。她畢生只有一個性伴侶，傳給她的不是丈夫還有誰？

丈夫的反應竟然是出奇地平靜，他毅然承認了，口是說抱歉，但骨子裏卻看不出絲毫歉疚：「唔發生都發生咗咯，道歉又道歉咗，咁你想我點喎。」真無賴！

對於男人犯下的可恥行為，周遭的人卻眾說紛紜：「唓！十個男人十個都滾㗎啦，有乜出奇喎，風流病好閒㗎咋！」料不到連女人也會附和：「為咗仔女、為咗個家，你咪忍咗佢囉，唔通你想個家散咩？」

她永遠也不會忘記醫生跟她宣布檢查報告的一剎那，周圍的空氣急速地變得稀薄，她呼吸也困難了，需要張開口大力吸氣。她還記得蹣跚走過去拿藥時，有位年長護士靜悄悄地跟她說：「唉，你嘅遭遇我哋見得多囉，你一定要愛惜自己身體呀！」

她的眼淚滴湧而出，也是那一刻，她決定要離婚的。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 鄧藹霖

相關文章

【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【父親節】剖白曾將工作負面情緒帶回家發洩 鄭丹瑞：為人父親未算稱職
14:31 2022/06/18
【父親節】剖白曾將工作負面情緒帶回家發洩 鄭丹瑞：為人父親未算稱職
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
今日 12:09
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭

你可能感興趣

【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【父親節】剖白曾將工作負面情緒帶回家發洩 鄭丹瑞：為人父親未算稱職
14:31 2022/06/18
【父親節】剖白曾將工作負面情緒帶回家發洩 鄭丹瑞：為人父親未算稱職
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
今日 12:09
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
夫妻之道 出軌 離婚

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機