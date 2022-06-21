【入稟索償】迷你倉大火意外導致損失　恒隆入稟向時昌等公司索償

▲ 迷你倉大火意外導致損失，恒隆入稟向時昌等公司索償。（資料圖片）

2016年牛頭角淘大工業村迷你倉發生四級大火，導致兩名消防人員殉職，死因庭早前展開研訊後，裁定兩人死於不幸。大業主恒隆日前入稟高等法院，指經營時昌迷你倉的公司和大股東時景恒及負責消防設備承辦商等公司，涉疏忽導致火警意外，以及或因其違反責任等導致損失，要求作出賠償。



原告恒隆地產代理有限公司、MONAFAT LIMITED及FOLABS LIMITED，原告分4案入稟，首3案答辯人包括德輝冷氣工程有限公司，事發時負責替迷你倉維修及更換冷氣；怡華專業工程有限公司，事發時為迷你倉消防設備承辦商；以及泰發工程有限公司，事發前承接迷你倉裝修工程。

入稟狀指，2016年6月21日於淘大工業村發生火警意外，原告指或因答辯人疏忽等原因導致，以及或因答辯人違反責任導致原告損失，故要求作出賠償。

另案答辯人為時昌物流有限公司、時興投資（中國)有限公司及時任時昌迷你倉最大股東時景恒。入稟狀指出，答辯人與原告簽訂租賃淘大工業村1至3樓、6樓及7樓部分單位，原告指因答辯人違反合約，以及疏忽等原因導致火警意外，因其違反責任導致原告損失，故要求作出賠償。

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記者：林育慧