【靚太廚房】OL教煮蒜香檸檬大蝦忌廉意粉 一鍋到底30分鐘完成懶人菜式
休閒消費 13:47 2022/06/21
下班回家很疲累，一鍋到底的懶人料理最適合大忙人！喜歡分享簡易食譜的「OL」於Facebook專頁「Isti dining table」，分享了30分鐘便可完成的蒜香檸檬大蝦忌廉意粉，只需要一個平底鑊就可以煮出creamy意粉！
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材料
|意大利麵
|250g
|大蝦
|15隻去殻
|蒜頭
|6瓣切碎
|牛油
|30g
|白酒
|50ml
|煮意粉水
|50ml
|淡忌廉
|200ml
|檸檬汁
|約半茶匙
|蕃茜
|1棵切碎
|巴馬臣芝士
|（可省略）
|鹽、黑胡椒碎
|適量
做法
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1. 煮意大利麵——大鍋加水煮沸（每1L水加1湯匙鹽）放入意大利麵，跟包裝建議煮的時間少2分鐘煮熟，瀝乾水備用。
2. 處理大蝦——大蝦要沖水解凍，去殻，沿背部界一刀去腸；用廚房紙吸乾水份，灑上鹽、黑胡椒調味。
3. 大鍋下牛油，中火煮溶後，下大蝦煎香兩邊至熟，盛起備用。
4. 同一個鍋下蒜粒和蕃茜莖炒香，倒入白酒令鍋底焦香的碎屑溶化；下淡忌廉和煮意粉水，加入檸檬汁，小火煮5分鐘出味。
5. 加入意大利麵拌炒，下鹽、黑胡椒調味，鋪上大蝦，灑上巴馬臣芝士碎和蕃茜碎即成。
以上內容及圖片獲「Isti dining table」授權轉發。
Instagram：kiuu922
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責任編緝：蕭雅文