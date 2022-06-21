【靚太廚房】OL教煮蒜香檸檬大蝦忌廉意粉　一鍋到底30分鐘完成懶人菜式

▲ OL教煮懶人一鍋到底的意粉料理。

下班回家很疲累，一鍋到底的懶人料理最適合大忙人！喜歡分享簡易食譜的「OL」於Facebook專頁「Isti dining table」，分享了30分鐘便可完成的蒜香檸檬大蝦忌廉意粉，只需要一個平底鑊就可以煮出creamy意粉！

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材料

▲ 材料。（圖片獲Isti dining table授權提供）

意大利麵 250g 大蝦 15隻去殻 蒜頭 6瓣切碎 牛油 30g 白酒 50ml 煮意粉水 50ml 淡忌廉 200ml 檸檬汁 約半茶匙 蕃茜 1棵切碎 巴馬臣芝士 （可省略） 鹽、黑胡椒碎 適量

做法

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1. 煮意大利麵——大鍋加水煮沸（每1L水加1湯匙鹽）放入意大利麵，跟包裝建議煮的時間少2分鐘煮熟，瀝乾水備用﻿。

2. 處理大蝦——大蝦要沖水解凍，去殻，沿背部界一刀去腸；用廚房紙吸乾水份，灑上鹽、黑胡椒調味。

3. 大鍋下牛油，中火煮溶後，下大蝦煎香兩邊至熟，盛起備用。

4. 同一個鍋下蒜粒和蕃茜莖炒香，倒入白酒令鍋底焦香的碎屑溶化；下淡忌廉和煮意粉水，加入檸檬汁，小火煮5分鐘出味。

5. 加入意大利麵拌炒，下鹽、黑胡椒調味，鋪上大蝦，灑上巴馬臣芝士碎和蕃茜碎即成。

以上內容及圖片獲「Isti dining table」授權轉發。

Instagram：kiuu922

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責任編緝：蕭雅文