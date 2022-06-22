  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 17:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吃菜補鈣】蔬菜不僅通便還可防骨質疏鬆　營養師黃凱詩教吃蔬菜補鈣

保健美顏 16:30 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

營養師黃凱詩指出，蔬菜對人體的益處，豈只是當中蘊含的纖維，當中不少蔬菜的鈣質十分豐富。

經常聽到戰友們有些很獨特的理論。

我看著芳芳的飲食記錄，問︰「你有否吃蔬果？」

她答︰「噢！忘記了。」

我立即再問︰「你的排便習慣正常嗎？」營養師很喜歡了解戰友的便便，畢竟，良好的排便習慣跟飲食習慣息息相關。

她說︰「問題不太，暢通無阻。」

我說︰「這就是問題了。」

她不明白︰「天天排便也有問題麼？」

我說︰「就是因為你排便習慣正常，所以，你便認為沒有吃菜蔬的必要，蔬菜對人體的益處，豈只是當中蘊含的纖維呢！」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

她笑說︰「我真的以為吃菜只為了排便。但是，夏天好像沒有好吃的蔬菜。」

我建議︰「倒也是。不過，通菜和莧菜卻是好吃的夏天菜，而且莧菜的營養價值超級豐富，很多人也不知道，莧菜的鈣豐富，一碗熟的已經有313毫克鈣質，如果是紅莧菜，同時也含有抗氧化營養素花青素，紅莧菜豬肝瘦肉湯是我家夏天的常客。當然，蔬菜亦含有豐富的鉀質，對維持正常的血壓也十分有幫助。」

她愕然地說道︰「竟然如此？！真沒有聽說蔬菜也有鈣。」

我說︰「沒錯！除了莧菜外，蔬菜當中，芥蘭、白菜和西蘭花的鈣質也很豐富，而莧菜則是當中的王者！所以，蔬菜不僅是用來通便啊！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

相關文章

【減肥大作戰】減肥都可以加沙律醬　營養師教自製低脂蜜糖芥末醬
13:15 2022/06/20
【減肥大作戰】減肥都可以加沙律醬　營養師教自製低脂蜜糖芥末醬
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
17:46 2022/06/21
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
【便秘迷思】多吃菜未必紓緩便秘　專科醫生揭6大便秘迷思
今日 12:41
【便秘迷思】多吃菜未必紓緩便秘　專科醫生揭6大便秘迷思

你可能感興趣

【減肥大作戰】減肥都可以加沙律醬　營養師教自製低脂蜜糖芥末醬
13:15 2022/06/20
【減肥大作戰】減肥都可以加沙律醬　營養師教自製低脂蜜糖芥末醬
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
17:46 2022/06/21
【COLLAR成員】Gao體重高峰57kg靠兩天絕食減磅　沈貞巧背經理人「偷食」自封薯片怪
【便秘迷思】多吃菜未必紓緩便秘　專科醫生揭6大便秘迷思
今日 12:41
【便秘迷思】多吃菜未必紓緩便秘　專科醫生揭6大便秘迷思
減肥 養生 便秘 鈣質 蔬果 營養素

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
今日 10:32
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診
16:39 2022/06/21
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診