【十八年後的終極告白2.0】倪嘉雯神還原年青版龔嘉欣　「少女版專業戶」於《開心速遞》演近廿個角色

▲ 倪嘉雯神還原年青版龔嘉欣，「少女版專業戶」曾於《開心速遞》演近廿個角色。

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》本周五（6月24日）迎來大結局，除了劇情繼續高潮迭起、主角鬥飆演技外，新生代演員亦有不少出色表現。

以飾演年青版沈越（龔嘉欣）的倪嘉雯（Carmen）為例，齊蔭眼鏡Look激似龔嘉欣，鼻子輪廓更是相近，還原度高達逾85%。

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Carmen今次已是第三度飾演「年青版」，之前兩次分別是《換命真相》劉佩玥年青版及《雙生陌生人》陳煒年青版。

Carmen亦很珍惜演年青版機會，每次務必反覆觀看成年版的拍攝片段取經，故此每次均能掌握神髓，有網民封她「少女版專業戶」，笑指她專演「少女時代」。

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分不清倪嘉雯龔嘉欣

對於再度「冧莊」演年青版，Carmen受訪時坦言很開心：「因為機會難得，未必套套劇都有年青版，所以我好珍惜，加上我也不知道自己還有多少次機會，因為我年紀都會愈來愈大。」

Carmen透露早於讀書時間，已有不少人指她似龔嘉欣，更笑言曾有朋友收看《十八年後2.0》時，反認錯龔嘉欣是她：「之前我還未出場已經有朋友影電視機（實為龔嘉欣），問我是否有份拍攝。」

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演龔嘉欣年青版感開心

Carmen又指，起初知道可飾演龔嘉欣年青版時大感開心：「我自己都好期待出來的效果！記得試造型當日，我跟嘉欣一樣有長直髮齊蔭頭和圓形眼鏡，監製見到我都說：『嘩！真係好似樣！』」

昨晚（6月20日）劇集播出期間，Carmen於社交網上載與龔嘉欣合照，不少網民看畢都大呼相似：「睇電視時都唔覺已經換了時間線」、「2022版Twins」、「我仲以為龔嘉欣自己做番年輕版添」、「開頭呆咗一陣，差啲分唔到邊個係邊個」、「兩個沈越」、「而我不知道是兩個人」。

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於《開心速遞》演近20個角色

現年26歲的Carmen畢業於香港中文大學的生物系，本為KOL的她經友人介紹成為王祖藍公司旗下藝人，及後於2020年簽約TVB正式入行。

Carmen除主持兒童節目《Hands Up》外，入行第一年多次客串處境劇《愛·回家之開心速遞》，在當中飾演過接近20個不同角色，翌年開始接拍其他劇集，去年在劇集《換命真相》扮演「少女劉佩玥」而讓觀眾留下印象，演出機會亦因而增多。

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除了被指與龔嘉欣撞樣，之前Carmen曾被指跟日本人氣甚高的女星吉高由里子撞樣。

對於有網民指TVB人工低，為何會吸引這麼多年輕女演員，倪嘉雯就大方地回答，希望趁青春追夢，青春就是本錢，找到自己喜歡做的事情很難得，要趁年輕追夢，她又多謝家人支持。