【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女　Zoie：媽媽也要有Me Time

產後復出的譚凱琪（Zoie）於TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》中飾演有嚴重暴力傾向、說話歇斯底里的惡女Queenie。

她早在第8集被人從大廈推下導致墮樓身亡，劇迷隨劇情推進而在推斷殺她的幕後兇手，到底會否是Zoie的劇中老公姚尚謙（譚俊彥飾）呢？

已有約兩年未有入劇組的Zoie接受TOPick專訪時回憶稱，當時演出時曾感挫敗：「在拍攝初期，有一點吃力，因自己起不是很連接得到Queenie」。

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曾憂未能駕馭角色

Zoie平日予人淑女、斯文的感覺，而她所飾演的Queenie與她是個極端相反，她也直言曾擔心：「起初接到這角色時，會想自己是否能駕馭這類型角色，因為與自己性格有很大的反差，所以演繹時需要用上很多能量，始終經常都要鬧人、提氣說話。」

由於Zoie在起首兩星期也好像是連繫不到角色，頓覺沮喪，也是靠著監製的鼓勵、自行鑽研來解決。

她謂：「有一刻，我認為自己不適合當演員，監製Simon也很好請我放膽去做、當成是玩。而這個角色是很需要主導能力，我刻意加快說話節奏，要把對白背得很熟，才可以很快地說出來。」

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產後復出難兼顧？

雖則演出時曾有挫敗感，但現為幸福人妻、人母的Zoie也坦言媽媽的身份增加了她的演戲層次，但無奈產後影響記性，不過對她而言應該是一份甜蜜又不抗拒的「小負荷」吧？

新手媽媽做事定必小心翼翼，也以子女的成長為優先考慮，醉心演戲她就自設「休息足一百天」的底線，過了期限後再接洽工作。她就只好在工作空檔觀看手機短片、視像通話，以緩解對囡囡的掛念。

她憶述：「我最擔心是著涼，因為始終自己拍《18年後》時仍在餵哺母乳，再加上生育後也令體重上升、身型浮腫，但當刻不可以因減肥而影響餵哺母乳。」幸好，Zoie的丈夫Enrico、媽媽、奶奶也會幫忙照顧小朋友，令她在工作時也更能全情投入呢！

▲ 《十八年後的終極告白2.0》

丈夫是神隊友

Zoie與丈夫Enrico拍拖八年，於2020年3月於分享與老公的結婚照，及後於10月誕下愛女「Baby G」Gabri。

她感恩丈夫是一位好拍檔：「他會與我排戲、對我的演出給予意見。他也是一百分的爸爸，由我誕女至現在，他也是負責在夜間照顧囡囡。尤其是我工作期間，囡囡就依賴爸爸陪她睡覺，晚上喝奶也要爸爸拿著奶樽。」她稱起初會有少許呷醋，心想：「同你（囡囡）瞓都唔得？」

至於與丈夫有否分飾好人、壞人角色？Zoie稱：「我主要是與女兒玩耍，也會加入戲劇元素。先生當然是很疼愛女兒，但也不會縱容她。我們會當她做公主，但她不可以有一些『公主』的行為。」夫婦二人平日與囡囡在家時，也不會開電視、需注意言行。

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「媽媽也需要Me Time」

拍攝劇集、照顧子女同樣與「困身」劃上等號，Zoie在娛樂圈打滾20年、肩負媽媽身份屆一年半，她充滿信心地說：「一直沒放棄工作，暫時也可應付，我也想為女兒做一個好榜樣。」

她在工作上抱持「全力做」的態度，不諱言成為人母後學會不把事情看得那麼重，「以前的我是很介意別人如何看我，被很多框框限制，現時的我是打開了自己的心。」

她情願減少睡覺時間，也想每一天過得更充實，會為自己安排運動時間，「媽媽也需要Me Time，『點解做咗媽咪就唔可以有自己呢？』」

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修身靠戒食澱粉質

天生一副童顏、「生完好似無生」的Zoie擁有白滑肌膚、纖幼四肢，對於獲得身型上的好評，她謙稱：「我也是最近才恢復做運動，但可以做得更加好，其實我不算是很愛美，反而是老公提醒從事娛樂圈的我是需要貪靚！」

她補充指自己在飲食方面比較檢點，她分享道：「生小朋友前也不太吃宵夜、零食，偶爾吃一點煎炸食物。我的口味也偏向清淡，也曾戒食澱粉質，起初嘗試於晚餐實行，後來就開始全日不進食澱粉質。」

對於「實測」後的得著，她說：「體重上沒有太大改變，反而是感覺不是那麼臃腫，以及減肚。」

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家庭事業兩得意

Zoie的演技獲得觀眾認同兼擁有美滿家庭，熱愛演藝工作的她則希望嘗試參演喜劇，因為她覺得喜劇的演員是聰明、轉數快。至於對家庭、囡囡有何期盼？

她謂：「我希望小朋友可以活得開心，也要視乎小朋友的性格是否合適才決定報讀那一所學校，讓她再大一點才決定。囡囡對音樂有濃厚興趣，我們有安排她參加音樂班，再加上我在家中彈電子琴時，她又會開心地拍手呢！」

▲ Zoie指平日與囡囡玩樂時發現她愛演戲！（取自Instagram）

「星二代」初長成？

她又會否想囡囡躋身「星二代」行列、母女一同參與拍攝？

她坦言沒有想到這一方面：「如囡囡想入行，我會跟她說明加入娛樂圈的利與弊，她也至少一定要完成學業。我會讓她自己選擇，而如果她是14、15歲時提出的話，我會為她作分析。她也可參加選秀比賽，因為也是一個經歷、成長，但要她想清楚是否能接受網絡上的抨撃。」

自小四姊妹結伴成長的她對再為家庭增添成員未有強求：「如生了兩位小朋友後的生活就有很大的轉變，也不想小朋友的年齡相距太大，而且自己的體力也未必可支撐。」

人生前路漫長、滿載未知，也由過往的經歷成就自己，期待著Zoie未來的各種好消息！

髮型：Jamie Lee @hair

記者：游艾維、陳淑霖