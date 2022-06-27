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【減肥秘訣】減15磅後體重停滯不前　營養師黃凱詩教2招突破減肥平台期

保健美顏 16:20 2022/06/27

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減磅一段日子後，體重開始不再下降，究竟點解？營養師黃凱詩詳解兼教你突破停滯期。

表弟留言︰「現在方便通電話嗎？」我說︰「跟貓主子在按摩中，十五分鐘後致電給你。」他回覆︰「我也想做你的貓咪。」

我致電表弟︰「找我有甚麼事？」他說︰「我是幫女友問一問你的意見。」我說︰「好呀！希望可以幫到她。」他詳細地說︰「早前她減肥，減了15磅後，體重便停滯，是人們說的平台期嗎？有沒有辦法可以繼續減下去？」

我問︰「她用了多少時間減了15磅？」他說︰「由第五波左右開始，大約已經有四個多月了。」我讚許地說道︰「速度不錯，直至現在，低脂低糖的飲食習慣是否仍能堅持？因為根據我接觸的個案中，四個月左右，會因為減肥已有一段時間，所以會開始鬆懈。」

第一招：轉換運動類型及模式。（iStock圖片）

他好像很清楚女友的情況，說︰「沒有啊！因為今次她的決心很大。」我建議︰「那麼，是時候要改變飲食形式及運動計劃。減肥平台期，很大程度是因為持續的減重，令肌肉量減少，從而導致代謝速度下降，所以，需要轉換一下運動，她平日做甚麼運動呢？」

他說︰「主要是跑步。」

我建議︰「可以嘗試一星期有一日，轉在家進行一些高強度的肌肉鍛練運動，如果時間許可，打一場球類運動也不錯，主要是希望動一動平日少活動的肌肉。另外，飲食上，可轉換一下食物類別，例如平日習慣吃三文治早餐，現在可以轉一兩天早餐穀物。」

第二招：轉換食物類別。（iStock圖片）

他口快快地說︰「沒問題，我會照做的。」我笑言︰「我看著你大的，減肥不用尷尬啊！記憶中，你女友身形比我還要標準，哪裏有15磅要減呢？！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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