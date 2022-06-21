【美食速報】Häagen - Dazs推四款限定雪糕特飲　限時優惠指定特飲買一送一

▲ Häagen - Dazs推四款限定雪糕特飲。（圖片由Häagen - Dazs提供）

夏日炎炎，Häagen-Dazs的雪糕特飲趁著夏日回歸，即日起至9月30日推出四款限定雪糕特飲，將雪糕與凍飲二合為一，以清新水果口味為大家解渴！包括西瓜士多啤梨雪糕及車厘子黑莓雪糕炮製的紅粉緋緋及仲夏日夢雪糕特飲，另外兩款為西瓜士多啤梨紅茶、芒果紅桑子紅茶分別以西瓜士多啤梨及芒果紅桑子配合醇厚紅茶底調製。

最新影片

夏日限時買一送一優惠

由6月24日至26日期間於門市惠顧紅粉緋緋或仲夏日夢外賣雪糕特飲，即可免費獲贈一杯外賣同款或另一款雪糕特飲，兩杯口味毋須相同，大家可以與親朋好友一起分享！

Häagen-Dazs™雪糕特飲外賣買一送一推廣詳情

推廣期售價：指定雪糕特飲HK$69兩杯，兩杯口味毋須相同適用

日期：2022年6月24日至26日

適用產品：紅粉緋緋、仲夏日夢

銷售點：全線Häagen-Dazs™雪糕專門店（荷里活廣場、淺水灣及荃灣廣場專門店除外）

Häagen-Dazs亦同步推出新口味雪糕蛋糕，以雙重清甜的西瓜士多啤梨雪糕作基調，為雪糕迷帶來啖啖真果。「心動時刻雪糕蛋糕」為心形形狀，蛋糕外層的紅色朱古力醬包裹著西瓜士多啤梨雪糕，甜酸可口，頂層綴以花瓣、金銀珠等裝飾，並加上粉紅朱古力碎圍邊。

售價：Mini：HK$429/個、Regular：HK$539/個、Large：HK$639/個

口味：西瓜士多啤梨雪糕口味

預訂時間：2日前預訂

供應日期：即日至8月31日

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文