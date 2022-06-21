  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】Häagen - Dazs推四款限定雪糕特飲　限時優惠指定特飲買一送一

休閒消費 12:37 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

Häagen - Dazs推四款限定雪糕特飲。（圖片由Häagen - Dazs提供）

夏日炎炎，Häagen-Dazs的雪糕特飲趁著夏日回歸，即日起至9月30日推出四款限定雪糕特飲，將雪糕與凍飲二合為一，以清新水果口味為大家解渴！包括西瓜士多啤梨雪糕及車厘子黑莓雪糕炮製的紅粉緋緋及仲夏日夢雪糕特飲，另外兩款為西瓜士多啤梨紅茶、芒果紅桑子紅茶分別以西瓜士多啤梨及芒果紅桑子配合醇厚紅茶底調製。

最新影片

夏日限時買一送一優惠

由6月24日至26日期間於門市惠顧紅粉緋緋或仲夏日夢外賣雪糕特飲，即可免費獲贈一杯外賣同款或另一款雪糕特飲，兩杯口味毋須相同，大家可以與親朋好友一起分享！

Häagen-Dazs™雪糕特飲外賣買一送一推廣詳情

推廣期售價：指定雪糕特飲HK$69兩杯，兩杯口味毋須相同適用

日期：2022年6月24日至26日

適用產品：紅粉緋緋、仲夏日夢

銷售點：全線Häagen-Dazs™雪糕專門店（荷里活廣場、淺水灣及荃灣廣場專門店除外）

Häagen-Dazs亦同步推出新口味雪糕蛋糕，以雙重清甜的西瓜士多啤梨雪糕作基調，為雪糕迷帶來啖啖真果。「心動時刻雪糕蛋糕」為心形形狀，蛋糕外層的紅色朱古力醬包裹著西瓜士多啤梨雪糕，甜酸可口，頂層綴以花瓣、金銀珠等裝飾，並加上粉紅朱古力碎圍邊。

 

售價：Mini：HK$429/個、Regular：HK$539/個、Large：HK$639/個

口味：西瓜士多啤梨雪糕口味

預訂時間：2日前預訂

供應日期：即日至8月31日

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒
18:20 2022/06/20
【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒
【健康飲食】Eatology推六星期飲食挑戰計劃　無麩質低碳膳食＋健身課程9折優惠
18:34 2022/06/20
【健康飲食】Eatology推六星期飲食挑戰計劃　無麩質低碳膳食＋健身課程9折優惠
【週末好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對　比賽勝出者獲POPGUY NFT+獎金
19:00 2022/06/20
【週末好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對　比賽勝出者獲POPGUY NFT+獎金

你可能感興趣

【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒
18:20 2022/06/20
【美食速報】Blend & Grind堅尼地城店正式開幕　寵物友善空間嘆早午餐＋雞尾酒
【健康飲食】Eatology推六星期飲食挑戰計劃　無麩質低碳膳食＋健身課程9折優惠
18:34 2022/06/20
【健康飲食】Eatology推六星期飲食挑戰計劃　無麩質低碳膳食＋健身課程9折優惠
【週末好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對　比賽勝出者獲POPGUY NFT+獎金
19:00 2022/06/20
【週末好去處】海洋公園水上樂園首個NFT池畔派對　比賽勝出者獲POPGUY NFT+獎金
外賣 網上購物 餐廳情報 美食 著數優惠 雪糕 蛋糕

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機