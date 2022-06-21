【減肥大作戰】方紹聰飲蔬菜汁減肥10日瘦14磅　營養師：易流失肌肉易反彈

▲ 方紹聰飲蔬菜汁減肥，10日瘦14磅。

飲蔬菜汁可以極速減肥？藝人方紹聰（奶仔）近日在其YouTube頻道分享減肥過程，一日飲4杯蔬菜汁，10日後減掉14磅，肚腩也明顯縮小了。但他坦言，持續飲蔬菜汁會經常放屁，甚至自爆曾「瀨屎」。有營養師曾指出，飲蔬菜汁減肥容易為健康帶來五方面的影響，包括容易流失肌肉，體重也易反彈。

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體重體脂超標飲食偏鹹

奶仔在其YouTube頻道「食腦 BrainStorming」坦言，疫情期間少了做運動，肥了不少，故於展開6月減肥大計──飲蔬菜汁減肥！他先請來資深健身教練兼好友郭子豪，透過醫學儀器為自己量度肌肉量、脂肪含量、體脂、水分比例等。現年34歲的奶仔身高約1.75m，體重為82.2kg，屬於過重，而體脂超標、身體水分比例也超標，數據如下：

正常身體水分比例：37.9至46.3L

奶仔水分比例：45.8L，比例偏高，反映飲食偏鹹。

正常體脂水平：8.1至16.2kg

奶仔體脂水平：19.5kg

郭子豪解釋，奶仔的體脂主要積聚在胸部及腹部，建議減去15kg體脂，期間可進食適當份量的食物，預計要花2至3個月。聽後，奶仔放棄對方的建議，堅持用自己方法減肥。

日飲4杯蔬菜汁減至瀨屎

奶仔飲蔬菜汁取代正餐，例如五青汁、紅菜頭甘筍汁，一日飲4杯，持續10日。飲用的4個時間分別為：中午、下午茶時間、晚餐時間、晚上8至9時。

飲用數日後，他感覺瘦了，不過身體的毒素減少，汗液也沒臭味或鹹味，而是有草青味。減磅期間，即使有外景拍攝工作，他也照飲蔬菜汁，惟卻發生尷尬事件。他提醒，若飲蔬菜汁減肥的話，千萬勿亂放屁，坦言「飲咗蔬菜汁幾日，分唔到係屁定係濕嘅屎！」奶仔自爆，拍外景那天，他以為自己放屁，原來是「瀨屎」，要在公廁洗內褲。

減肥前，奶仔在內衣店量度胸部尺寸，並試戴胸圍，當時是42吋胸，所戴胸圍大小的是42B。減肥10日後，他已減至37吋胸，體重亦由82.2kg（約181磅）減至75.8kg（167磅）不過，郭子豪檢查後指，奶仔的肌肉量亦減少了，由35.4kg跌至33.9kg。奶仔亦坦言，減肥期間容易感到頭暈。

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飲蔬菜汁減肥的5大影響

到底飲蔬菜汁減肥有何要注意？本港營養師陳筠霖（Krista）及養和醫院高級營養師陳勁芝（June）曾受訪指出，用此方法減肥，長遠會有以下五方面的影響：

1. 流失大量維他命C

營養師陳筠霖（Krista）指，蔬菜攪爛後會致營養流失，例如大量維他命C流失，抗氧化功效、纖維量亦比新鮮蔬果少。

2. 缺蛋白質令肌肉流失

Krista表示，只飲蔬菜汁會致蛋白質攝取量不足，長遠下去會令肌肉流失。

3. 或致脫髮皮膚亁

Krista提醒，蔬菜汁熱量太低，長期飲用會減慢新陳代謝，降低集中力，甚至影響荷爾蒙分泌，打亂女士經期，亦會致皮膚乾燥及脫髮。而且蔬菜含鉀質及草酸，會降低血壓，令人手腳冰冷，免疫力下降，更易傷風感冒。

4. 易血糖低頭暈體力不繼

養和醫院高級營養師陳勁芝（June）亦指出，以蔬菜汁為主食，僅能吸收常人所需卡路里的25％，會容易出現血糖降低、頭暈及體力不繼等情況。

5.「 假減肥」易反彈

Krista指，只是減去肌肉和水分，當恢復正常飲食後，身體會吸收更多營養以補充流失肌肉，易出現反彈。

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責任編輯：羅嘉欣