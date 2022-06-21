【工業意外】今年上半年有8宗致命事故　高處墮下個案佔近7成

▲ 今年上半年已有8宗致命事故，高處墮下個案佔近7成。（資料圖片）

近期工地發生多宗意外事故，當中兩宗死亡事故均涉及吊船工作。建造業議會聯同發展局、建築署、房屋委員會、勞工處等多部門舉辦網絡研討會，以提高業界持分者對操作吊船的安全意識。

建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦表示，回顧2022年上半年已有8宗致命事故，而高處墮下的個案佔近7成，揭示業界對高空工作的意外防範措施仍不足夠。

勞工處助理處長陳家禮慰問死者家屬，並重申吊船擁有人必須確保吊船狀況良好，及遵照法例要求保養及操作。香港建造商會會長林健榮指，同類型事故仍然重複發生，希望業界能建立工地安全人人有責的工地文化。

研討會上來自政府、專業機構及承建商等機構代表從多角度分享吊船工作的相關要求及管理的重點訊息，包括相關法例及工作守則、管理承建商的政策、日常吊船工作的使用要點、施工前計劃到測試至工程完成的工作重點及管理公司對於吊船操作安全的角色及建議措施。

議會希望業界確切實踐「生命第一，對危險說不」，必須將此精神從管理層帶到工地，再到所有前線工友，提醒同事如遇到不安全的情況，便應即時停工及將情況反映給管理層，而每個崗位均需各司其職，確保工地「零意外」。

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責任編輯：李榮忠