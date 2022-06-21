  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 13:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業意外】今年上半年有8宗致命事故　高處墮下個案佔近7成

社會 12:48 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

今年上半年已有8宗致命事故，高處墮下個案佔近7成。（資料圖片）

近期工地發生多宗意外事故，當中兩宗死亡事故均涉及吊船工作。建造業議會聯同發展局、建築署、房屋委員會、勞工處等多部門舉辦網絡研討會，以提高業界持分者對操作吊船的安全意識。

建造業議會建造安全專責委員會主席彭一邦表示，回顧2022年上半年已有8宗致命事故，而高處墮下的個案佔近7成，揭示業界對高空工作的意外防範措施仍不足夠。

勞工處助理處長陳家禮慰問死者家屬，並重申吊船擁有人必須確保吊船狀況良好，及遵照法例要求保養及操作。香港建造商會會長林健榮指，同類型事故仍然重複發生，希望業界能建立工地安全人人有責的工地文化。

研討會上來自政府、專業機構及承建商等機構代表從多角度分享吊船工作的相關要求及管理的重點訊息，包括相關法例及工作守則、管理承建商的政策、日常吊船工作的使用要點、施工前計劃到測試至工程完成的工作重點及管理公司對於吊船操作安全的角色及建議措施。

議會希望業界確切實踐「生命第一，對危險說不」，必須將此精神從管理層帶到工地，再到所有前線工友，提醒同事如遇到不安全的情況，便應即時停工及將情況反映給管理層，而每個崗位均需各司其職，確保工地「零意外」。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【致命意外】西半山吊船從20多樓墮下　兩工人當場傷重不治
12:25 2022/06/13
【致命意外】西半山吊船從20多樓墮下　兩工人當場傷重不治
【爆炸意外】西營盤洗衣店疑換石油氣釀閃燃爆炸　41歲工人嚴重燒傷送院
17:56 2022/06/04
【爆炸意外】西營盤洗衣店疑換石油氣釀閃燃爆炸　41歲工人嚴重燒傷送院
【工業意外】青衣貨櫃碼頭電錶房火警　34歲工人被燒傷送院
12:12 2022/06/03
【工業意外】青衣貨櫃碼頭電錶房火警　34歲工人被燒傷送院

你可能感興趣

【致命意外】西半山吊船從20多樓墮下　兩工人當場傷重不治
12:25 2022/06/13
【致命意外】西半山吊船從20多樓墮下　兩工人當場傷重不治
【爆炸意外】西營盤洗衣店疑換石油氣釀閃燃爆炸　41歲工人嚴重燒傷送院
17:56 2022/06/04
【爆炸意外】西營盤洗衣店疑換石油氣釀閃燃爆炸　41歲工人嚴重燒傷送院
【工業意外】青衣貨櫃碼頭電錶房火警　34歲工人被燒傷送院
12:12 2022/06/03
【工業意外】青衣貨櫃碼頭電錶房火警　34歲工人被燒傷送院
工業意外 香港 意外事故 建造業議會 建造 勞工處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機
14:11 2022/06/15
【消委會測試】10款最新平板電腦8款總評獲4.5星　平價機質素媲美過萬元貴機