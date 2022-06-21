  • 30°C
香港時間 : 2022621日 (週二) 14:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中日交流】大廚尹達剛獲頒日本勳章　表揚其在港推廣日本食材貢獻

社會 13:12 2022/06/21

分享：

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 COLLAR 特首選舉 升中面試 小一派位

大廚尹達剛獲頒日本勳章，以表揚其在港推廣日本食材貢獻。（林宇翔攝）

中國飲食文化大師尹達剛今日（21日）獲日本頒授「旭日雙光章」，以嘉許其多年來推廣日本食材在香港普及的貢獻。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

作為中菜專業廚師尹達剛在日本和加拿大累積約40年經驗，並於1988年獲得「特級廚師」資格，此乃中國廚師最高級別的中國國家資格。自2015年起，尹達剛在東亞最大的食品展銷會之一的香港美食博覽的日本館舉行使用日本食材的烹飪演示，並一直推廣「日材中煮」 之主題。尹達剛亦積極地為日本地方政府在香港推廣其產品提供建議，2018 年，他獲任命為青森縣 「A!Premium」食材推廣大使，同年獲頒授外務大臣表彰，以表揚他透過食材對日中關係作出的貢獻。

日本總領事館指，尹達剛積極對香港媒體介紹日本食材，並憑借其精通日本飲食文化的豐富經驗， 繼續自主研發使用日本食材入饌的中國菜，在本地致力普及日本食材，為表揚其貢獻因而授勳予尹達剛。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【新冠疫苗】崔俊明贊成6個月至4歲嬰幼兒接種新冠疫苗　倡港府購入兒童劑型
今日 11:45
【新冠疫苗】崔俊明贊成6個月至4歲嬰幼兒接種新冠疫苗　倡港府購入兒童劑型
【工業意外】今年上半年有8宗致命事故　高處墮下個案佔近7成
今日 12:48
【工業意外】今年上半年有8宗致命事故　高處墮下個案佔近7成
【郊遊交通】碧海船務營運坪洲及愉景灣街渡　船程只須10分鐘【附價錢】
今日 13:11
【郊遊交通】碧海船務營運坪洲及愉景灣街渡　船程只須10分鐘【附價錢】

你可能感興趣

【新冠疫苗】崔俊明贊成6個月至4歲嬰幼兒接種新冠疫苗　倡港府購入兒童劑型
今日 11:45
【新冠疫苗】崔俊明贊成6個月至4歲嬰幼兒接種新冠疫苗　倡港府購入兒童劑型
【工業意外】今年上半年有8宗致命事故　高處墮下個案佔近7成
今日 12:48
【工業意外】今年上半年有8宗致命事故　高處墮下個案佔近7成
【郊遊交通】碧海船務營運坪洲及愉景灣街渡　船程只須10分鐘【附價錢】
今日 13:11
【郊遊交通】碧海船務營運坪洲及愉景灣街渡　船程只須10分鐘【附價錢】
美食 青森 食品 中菜 香港 日本 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
16:29 2022/06/20
【香港小姐】港姐陳凱琳弟弟外貌再被討論　陳媽媽剖白Grace姐弟似混血兒原因
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
15:21 2022/06/20
【嬰兒用品】新手父母別花冤枉錢　4孩媽分享11項不實用BB用品清單
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春
13:33 2022/06/20
【回憶開箱】翻看18歲比賽唱梁詠琪歌曲片段　鍾嘉欣穿三點式繞場：真係好青春