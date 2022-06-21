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【持刀傷人】涉持刀傷母兼斬救護員　地盤工還押候精神科報告

社會 13:15 2022/06/21

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涉持刀傷母兼斬救護員，地盤工還押候精神科報告。（資料圖片）

39歲地盤工日前涉於小西灣邨住所內持刀擊傷其母頭部，再涉追斬救護員，涉案地盤工被控襲擊致造成身體傷害罪及企圖有意圖而傷人罪，案件今（21日）在東區裁判法院提堂。被告首次出庭應訊，裁判官應控方申請，將案件押後至7月5日再訊，其間被告還押小欖精神治療中心。

涉案被告王康發（39歲）報稱地盤工人，被控1項襲擊致造成身體傷害罪及1項企圖有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2022年6月18日，在柴灣小西灣邨瑞喜樓1單位內襲擊呂姓女子，因而對她造成身體傷害，及於同日在上址外走廊意圖使古德銘身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害古。

被告早前因留醫未能出庭應訊，今首度出庭應訊，暫毋須答辯。控方申請將案件押後，以替被告索取2份精神科報告。裁判官遂將案件押後至7月5日再訊，被告續還押小欖精神治療中心。

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記者：梁錦麟

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