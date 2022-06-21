【網絡熱話】網民找出當年珍寶皇宮遠赴菲律賓圖　質疑海鮮舫處理方法無風險評估

▲ (Jacky Lim 林鴻達fb圖片)

香港旅遊地標「珍寶海鮮舫」在南海不敵風浪沉沒。集團指事發地點水深逾1,000米，難以打撈，對事件感到難過。詳情即看【下一頁】

有網民今日（21日）在社交平台表示，找出在1999年，當時珍寶集團旗下珍寶皇宮「遠征」菲律賓的照片，質疑將「珍寶海鮮舫」這樣拖出海的動機。

很多網民認為珍寶海鮮舫的處理方法有問題，

成件事都好離奇，咁大隻船維修公司冇做過風險評估？

上重下輕，唔死至奇

拖一架船去維修, 地點又唔講得, 仲要行條離開海岸線咁遠嘅路

另外有網民則翻查天文台的資料，珍寶海鮮舫沉沒時南海周邊天氣狀況不算太差，若天氣不穩為何仍然繼續航程，導致沉船結果。

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記者：余思嵐

