【寵物情緣】為愛犬留畫作記下11年回憶　美妝達人Pony領養唐狗視如親兒

▲ Pony Pong領養唐狗已有11年。

人與動物本應沒有等級之分，奈何在現實中，寵物便有名種與非名種之分，而唐狗就往往就常被誤解難以親近的品種。當然這只不過是世俗偏見，其實唐狗一樣可愛趣緻，且看看兩位曾養唐狗的過來人心聲。

「美妝達人」Pony Pong（龎超妍）跟家裡的唐狗Tissue，已共處11年，人狗之間的關係親如家人。Pony當年在愛護動物協會（愛協）的領養中心首次遇到Tissue時，便感到是命中注定的緣份。

▲ Pony為愛犬Tissue留下畫作留念。（受訪者提供）

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她憶述：「因為知道有很多動物都在等一個家，因此想養狗時只會選擇，希望可以給這些狗狗一個機會。記得那日去到領養中心時，第一次見到Tissue，牠是場中比較安靜的狗隻，就覺得很合眼緣，也沒有去考究是甚麼品種，牠還在腳邊撒尿，當時覺得好得意，像是牠來選中我。」

唐狗性格溫馴

自從Tissue成為家裏的一份子，Pony每次回家都有說不出的舒適安穩感，因為愛犬，跟丈夫也有說不完的話題，感情增進不少。「因為大家好盡心盡力照顧狗狗，自然多了共同目標。」

人狗相處這麼多年，實在有太多刻骨銘心的事情，當中有笑有淚。Pony憶道：「Tissue是好乖、好靜的狗，我感覺牠是一個鐘意聽爵士樂的Gentleman，每次一播這些音樂，便會看到牠像很安靜和喜悅地聆聽。」

她亦最難忘有一年Tissue玩耍時不小心弄斷腳。「看到牠受傷，就好像見到自己的小朋友受傷一樣，好心痛好難受。」

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Pony覺得唐狗可能只是體型較大，其實跟其他寵物犬沒有分別。「Tissue雖然大大隻，但性格很溫馴和友善，內心更加似個小朋友，經常需要人們的呵護。」

她語重深長道：「其實養狗不應該在乎品種，對我來說，品種並非最重要，而是自己和狗狗能否合拍和能溝通，我認為無論任何品種，只要有耐性去相處，牠都一樣會感受到主人的愛。」

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為愛犬留回憶

隨著Tissue年紀漸長，開始出現一些老態，Pony現珍惜每天與牠相處的時刻，並用心締造更多難忘開心的回憶，讓牠有一個愉快幸福的一生，也便感無憾。近日她便參加了愛協舉辦以「PETALK貓狗有話兒」為主題的慈善獎券活動，並由油畫藝術家Leon Lollipop，把Tissue的生動表情以畫作表達出來，並透過作品鼓勵更多人支持「領養代替購買」，為無家的狗狗帶來更多溫暖。

▲ 油畫藝術家Leon Lollipop（中），為Pony（左）及旅遊達人Jerry. C（右）的毛孩繪畫宣揚領養主題。（受訪者提供）

至於是次跟愛協合作的油畫藝術家Leon，同是十分愛護動物，亦是他筆下最大的靈感。

Leon分享道：「之前有養過唐狗，希望用自己的畫作，來表達唐狗美麗和可愛的一面，因為唐狗是屬於香港本土品種，因經常隨處可見，故多數人對牠們沒有太大感覺，故想用畫作來喚起大家對唐狗的留意和欣賞。」

▲ Leon指導Pony為愛犬繪畫。（受訪者提供）

今次除為Pony描繪她的愛犬，也有為另一旅遊達人Jerry. C的毛孩繪畫，Leon亦十分喜歡唐狗的性格。「我覺得唐狗的優點是忠心和身體強壯，純種犬有時容易遺傳病患，唐狗相對易養，其體質真的很適合繁忙的都市人。外間不少人認為唐狗不及名種犬漂亮，或覺得唐狗很兇惡等，其實都是誤解。」

▲ 愛協正舉辦一年一度的慈善獎券活動，以「PETALK貓狗有話兒」為主題，鼓勵大眾耐心傾聽毛孩心聲，為無家動物發聲。

記者：陳家昌