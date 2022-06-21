【厭食症】大S徐熙媛曾患厭食症瘦至86磅　醫生拆解成因及影響：易致抑鬱癲癇

▲ 精神科專科醫生指，厭食症可同時引發抑鬱症、癲癇症。

台灣女星大S (徐熙媛) 曾在過去《康熙來了》承認自己患有抑鬱症，大S年僅17歲出道，據報道她的完美主義個性也令她加速患上抑鬱症併發厭食症，更導致癲癇等。在《我們是真正的朋友》節目中，她也承認自己曾患上厭食症，當時體重只有39公斤，拍電影時體重就維持在42公斤，拍電視劇或者主持節目時就控制在44.4公斤。曾因前夫汪小菲的一句說話而令大S變得情緒不穩：「你今天上秤了嗎？」，之後當汪小菲出差一星期不在家時，她便瘋狂瘦了10公斤。大S的減肥方法包括：規定自己在中午過後就禁食、將營養師給的餐單減半和做運動。

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很明顯在鎂光燈下早期的大S一直承受着很大的壓力，因此除了出現抑鬱症，同時也患上厭食症。大S的厭食症屬於是典型病徵，首先她的體重明顯地低於正常少女，同時她對體重的數值非常敏感，她強烈要求自己在特定的情況下要有特定的體重，她也會用節食或禁食的方法去減少吸收卡路里，即使體重已經很低，她仍然做運動去幫助減肥。

導致大S患上厭食症的原因包括：她是完美主義者；社會渲染纖體文化；作為藝人被高度關注；抑鬱症也會令她食欲不振和體重下降；家庭或婚姻問題，例如前夫的挑剔性言詞；以上種種原因也能讓她的厭食症急速轉差。

厭食症之所以比較難醫治，是因為患者很容易出現其他不同類型的共病 (Comorbidity) 和併發症 (Complication)，最常見的共病就是抑鬱症，研究指出接近四成的飲食失調患者同時也會出現抑鬱症情況，病徵如低自尊 (low self-esteem) 和對身體不滿 (body dissatisfaction) 也能同時引發出厭食症和抑鬱症。換言之，要醫治大S的厭食症也需要同時醫治抑鬱症。

至於癲癇現象，它可以是厭食症其中的一種併發症，導致癲癇的原因包括：脫水、營養不良和 再餵食綜合症 (Refeeding Syndrome)。厭食症患者可能選擇減少飲水、服用瀉藥或利尿劑，從而導致脫水現象；另一方面，體重下降也可導致營養不良；所謂再餵食綜合症，就是由於部份厭食症患者長時間沒有進食，當她們突然出現暴食，身體未能適應變化，然後可能出現休克、呼吸困難、心臟衰竭或癲癇的現象。

大S也曾表示，當時的她很可能會餓死，但腦中出現一個念頭：「為什麼一個病會控制我到這個地步呢？我要反控！」後來她尋求醫生幫助、加上家人朋友陪伴，終於讓她成功走出陰霾。而陪伴姊姊大S走過抑鬱症的小S (徐熙娣) 曾發文：「請對抑鬱症的人說『我就在你身邊』，多陪伴、多傾聽才能幫助他們，只要大家多點關懷、多點陪伴，或許可以避免多一件悲劇！」

大S的經歷讓我們明白到，要醫治厭食症絕非易事，首先患者要需要踏出第一步，主動尋求醫生協助，然後醫生就能選用合適的藥物和心理治療雙管齊下，去一併醫治厭食症、出現的共病和併發症，而身邊親朋好友的支持也是醫治厭食症的重要元素。如果患者拒絕治療，厭食症的狀況不單止會惡化，而且會出現更多的共病和併發症，令到醫治變得更加困難和複雜！