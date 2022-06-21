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【綠色交通】城巴接收香港首輛三軸雙層氫能巴士　將與政府合作制定相關法規指引

社會 13:39 2022/06/21

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城巴接收香港首輛以氫燃料電池推動的公共巴士。（城巴提供）

城巴接收香港首輛以氫燃料電池推動的公共巴士，將與政府合作制定相關法規，讓該氫燃料電池車輛可在本港運作。

該三軸雙層氫燃料電池巴士為一輛樣辦車，由城巴母公司匯達交通與威馳騰（福建）汽車有限公司共同設計及建造。巴士由氫氣轉化為電能的燃料電池推動，配備4型車載儲氫瓶及供氫系統，可應付多山路、高載客量及需持續使用空調系統等。巴士車身側板以通常用於生產飛機的碳纖維物料製成，輕身但高強度；而主體結構框架則以不銹鋼管製造。

匯達交通表示，將與的燃料電池生產商巴拉德動力、供應供氫系統的中集合斯康合作，建造多輛雙層氫能巴士，以在香港作長遠的試驗。 匯達交通主席張堃表示，致力2045年達致全線車隊零排放的目標，相信氫燃料電池及電池電能技術，均是適合本地充滿挑戰性營運環境的可行方案。他指出，城巴會同時為氫能及電能巴士作試驗，並與政府合作制定全面的方案，推動香港運輸業邁向碳中和轉型。

張堃又說，十分感謝政府與公司持續合作，令香港得以引入新能源車輛，會繼續與政府相關部門緊密合作，以制定相關法規及指引， 讓氫能巴士能完成相關審批，並在香港正式投入服務。

新巴城巴早前引入首輛雙層電能巴士，由本月19日投入服務，行走城巴5B線。若得運輸署批准，雙層電能巴士將於7月4日起行走城巴20、20A及22M號線，駛經啟德至大角咀、尖沙咀及土瓜灣。

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責任編輯：黃悅晴

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