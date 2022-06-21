【見疑即報】警方推安全社區承諾計劃　呼籲化學品原材料業界見疑即報

▲ 警方推安全社區承諾計劃，呼籲化學品原材料業界見疑即報。（警方圖片）

警方表示，跨部門反恐專責組於今年6月正式啟動「安全社區 • 承諾」計劃，首階段主要提升與化學品原材料相關業界的保安意識和加強與業界之聯繫，配合「全民反恐 • 見疑即報」的反恐策略，共同建設一個安全社區。

警方呼籲，化學品原材料業界人士及市民大眾如發現有人不尋常地購買大量及不同種類的化學品，可以利用專責組的「反恐舉報熱線」63-666-999 提供相關資料。任何舉報如對偵查案件有關鍵協助，將有機會按機制獲得賞金。

為減低高風險化學物品原材料為社區帶來的風險，專責組已邀請相關的持分者，包括五金及化工原料零售店、化學品供應商、物流業、學界及私營實驗室等業內人士參與。

此外，專責組亦舉辦保安教育講座，並以約章模式推動參與人士於三方面作出承諾 ：

警剔守法：熟知並遵守法例，包括對各類危險品/化學品於儲存、使用、運送、製造、進口申報上的要求；

安全管理：妥善整理存取記錄，定期點算存量，確保與實際記錄相符，並確保儲存處所設有完善的保安設備及措施，以及

見疑即報：遇上可疑情況，儘快向執法部門舉報。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠